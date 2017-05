Et de six de rang : la Juve poursuit son règne sans partage en Italie

En attendant l'Europe, la Juve reste intouchable en Serie A. Pour la sixième fois consécutive, et la 33e fois de son histoire, la Juve remporte le titre de champion d'Italie à l'issue de la 37e journée. La victoire facile face à Crotone ce dimanche (3-0) lui assure un matelas de quatre points. L'AS Rome, malgré un sublime baroud d'honneur ces dernières semaines, ne peut plus lui ravir le précieux Scudetto. Focalisé sur la Ligue des champions, les Bianconeri avaient laissé filer quelques points et n'avaient plus gagné depuis trois journées de Serie A. Leur sacre n'a jamais vraiment fait de doute. Il a simplement mis un peu plus de temps que prévu à se dessiner.

Jamais aucune équipe n'avait été sacrée six fois de suite en Italie. Le grand club turinois avait déjà gagné mercredi la Coupe d'Italie en battant la Lazio Rome (2-0) et réussit donc un troisième doublé Coupe-Championnat d'affilée. Il pourrait même s'offrir une saison parfaite en cas de victoire en finale de la Ligue des champions le 3 juin face au Real Madrid à Cardiff. Un triplé, comme celui qu'avait réussi l'Inter Milan de José Mourinho en 2010, ferait réellement entrer la Juventus de Massimiliano Allegri dans l'histoire. L'entraîneur toscan se construit de son côté un immense palmarès avec désormais quatre scudetti (trois avec la Juve et un avec l'AC Milan) et trois Coupes d'Italie.

Le joyau Dybala

Face à un relégable, les Turinois n'ont jamais tremblé. Mario Mandzukic les a rapidement mis sur les bons rails sur un centre parfait de Cuadrado (12e). Une nouvelle fois très précieux dans son rôle de numéro 10, Dybala a signé le break d'un coup franc parfaitement enroulé du gauche en pleine lucarne (39e). Sandro (83e) a scellé la victoire facile des champions d'Italie. Malgré les saisons exceptionnelles de l'AS Rome et de Naples, personne n'était à la hauteur de la Juve. Voilà six ans que ça dure. Et ce n'est sans doute pas terminé.