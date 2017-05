La Lazio fait exploser la Sampdoria 7-3 !

C'était une véritable orgie à Rome ce dimanche. Le match entre la Lazio et la Sampdoria a donné lieu à une avalanche de buts, dix au total, avec à l'arrivée une victoire fleuve pour les Laziale (7-3) assurés de joueur au moins la Ligue Europa et qui reviennent provisoirement à cinq longueurs de leur voisin, la Roma, troisième avant de recevoir l'AC Milan. Keita Baldé (2e), Ciro Immobile (19e s.p., 70e), Wesley Hoedt (36e), Felipe Anderson (38e s.p.), Stefan de Vrij (45e) et Senad Lulic (65e) ont tous fait trembler les filets d'une Samp totalement débordée à l'Olimpico.

Si la Lazio s'est régalée, l'Inter continue en revanche de déprimer. Sur le terrain de l'autre club génois, le Genoa, les Nerazzurri ont concédé un troisième revers consécutif en championnat (1-0), sur un but de Goran Pandev (70e). Pour ne rien arranger aux affaires du club lombard, le Français Geoffrey Kondogbia s'est fait expulser en toute fin de match (89e). L'Inter, qui reste sur six matches sans victoire en Serie A (4 défaites et 2 nuls), reste 7e à trois points de son voisin, l'AC Milan, et voit le wagon de la Ligue Europa s'éloigner inexorablement.

Les Nerazzurri voient même la Fiorentina revenir à leur hauteur après le nul décrochée par la Viola à Sassuolo (2-2) grâce à un but de Federico Bernardeschi au bout du temps additionnel (90e+5). Empoli, 17e, a signé une bonne opération dans la course au maintien en dominant Bologne (3-1) et compte toujours quatre points d'avance sur le premier relégable, Crotone, qui s'est imposée sur le terrain de la lanterne rouge, Pescara (0-1). Enfin, Palerme, 19e, est officiellement relégué en Serie B malgré le point obtenu sur le terrain du Chievo (1-1).