SERIE A - Avant le déplacement de l'Inter Milan sur le terrain de l'Hellas Vérone jeudi, l'Atalanta Bergame grimpe à la troisième place du championnat italien après sa victoire, à domicile, face à la Sampdoria mercredi soir (2-0). De leur côté, l'AS Rome et Naples s'installent de nouveau en cinquième et sixième position, à la suite de leurs succès respectifs contre Parme (2-1) et le Genoa (2-1).

Ce n'est que provisoire. Avant le match Hellas Vérone-Inter Milan jeudi, l'Atalanta Bergame est montée mercredi sur le podium de la Serie A en battant la Sampdoria Gênes (2-0) lors de la 31e journée, qui a aussi vu se poursuivre une belle bagarre pour la 5e place. Les matches s'enchaînent tous les trois jours et les brillants Bergamasques, comme beaucoup d'autres, ont bien le droit de tirer un peu la langue. Ils ont donc eu du mal à se défaire de la Sampdoria (16e), coriace et qui n'a cédé que dans le dernier quart d'heure, face à Toloi (75e) et Muriel (85e).

Quoi qu'il arrive jeudi à l'Inter, l'équipe de Gian Piero Gasperini a le droit de regarder devant, car la Lazio Rome (2e) n'a plus que deux longueurs d'avance. Derrière le Top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions, la lutte fait rage pour la 5e place, directement qualificative pour la Ligue Europa. La place est pour l'instant occupée par l'AS Rome qui, après trois défaites consécutives, a enfin réagi en battant Parme (2-1).

Cela n'a pas été simple, les Giallorossi étant rapidement menés après un penalty de Kucka (9e). Mais Mkhitaryan juste avant la pause (43e) et le Français Veretout d'une balle frappe (57e) ont renversé la situation. Derrière la Roma mais avec le même nombre de points, on retrouve Naples (6e), qui fait partie des équipes qui sont reparties du bon pied après la longue interruption du championnat et qui l'a encore montré mercredi en allant s'imposer (2-1) sur la pelouse du Genoa.

Une victoire finale en Coupe d'Italie et quatre succès en cinq matches de Serie A : le bilan post-confinement des hommes de Gennaro Gattuso est éloquent. Seule l'Atalanta Bergame s'est mise en travers de la route du Napoli, qui a tout de même souffert mercredi contre le Genoa. Le club génois, de son côté, s'enfonce toujours plus et est désormais relégable (18e).

Mertens a ouvert le score juste avant la pause (45+1), mais Goldaniga a répliqué en début de seconde période. A la 66e minute, c'est le Mexicain Lozano qui a offert les trois points à Naples. Avec ce succès, les Napolitains prennent la 5e place, abandonnée 24 heures à l'AC Milan, surprenant vainqueur de la Juventus mardi (4-2).

Dans l'autre match programmé en début de soirée, la Fiorentina de Franck Ribéry et Cagliari se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).

