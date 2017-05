Pour avoir quitté le terrain après des cris racistes, Muntari est suspendu

Muntari est finalement bel et bien suspendu. Quelques jours après avoir quitté volontairement le terrain après avoir été victime de cris racistes, le milieu de terrain ghanéen de Pescara a été suspendu pour un match mardi pour protestations et "comportement non réglementaire". Avant de quitter la pelouse, il avait auparavant signalé les cris racistes dont il était victime à l'arbitre, qui lui avait adressé un avertissement. Après être sorti du terrain, le Ghanéen avait reçu un deuxième carton jaune.

Selon le communiqué de l'instance disciplinaire de la Ligue italienne, Muntari est suspendu en raison de son "double avertissement pour protestations envers le directeur de jeu et pour son comportement non réglementaire (...) puisqu'il a quitté le terrain sans autorisation du directeur de jeu". A propos des mêmes incidents, la Ligue n'a pas sanctionné le club de Cagliari, estimant que les cris racistes avaient été "lancés par environ dix supporters, soit moins de 1% des occupants du secteur".

La FifPro réclamait l'annulation du carton

L'instance juge donc que les critères du "nombre minimum" et de la "perception réelle", nécessaires pour sanctionner, ne sont pas réunis. Quelques instants avant la décision de la Ligue italienne, la FifPro, le syndicat international des joueurs professionnels, avait exhorté les instances italiennes à "enquêter" sur cette affaire et à "prendre des mesures fortes".

"La FifPro considère que le carton jaune de Muntari devrait être annulé. Il avait parfaitement raison d'aborder l'arbitre Daniele Minelli (...) pour lui faire part de ses problèmes et pour qu'il cherche une solution", estimait la FifPro. "Aucun joueur ne devrait jamais ressentir le besoin de gérer seul ces problèmes, comme Muntari s'est clairement senti obligé de le faire", ajoutait le syndicat. En vain.