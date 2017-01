Quatre à la suite pour l'Inter Milan

L'Inter Milan va décidément beaucoup mieux et a enchaîné dimanche une quatrième victoire d'affilée en allant battre l'Udinese 2-1 lors de la 19e journée du championnat d'Italie, ce qui lui permet de remonter provisoirement à la 5e place.

L'effet Stefano Pioli se confirme. Depuis son arrivée en remplacement de Frank De Boer, le technicien italien a remis l'Inter dans le sens de la marche avec un excellent bilan de cinq victoires, un nul et une défaite. En attendant les derniers matches programmés ce dimanche, l'Inter remonte à la 5e place. Pleinement relancés dans la course à l'Europa League, les Nerazzurri restent tout de même assez loin du podium, avec cinq longueurs de retard sur Naples (3e), victorieux 2-1 samedi face à la Sampdoria Gênes.

Perisic encore décisif

Le succès de dimanche dans le Frioul a tout de même été assez laborieux, notamment lors d'une première période durant laquelle les Milanais ont été en difficulté. C'est d'ailleurs l'Udinese qui a ouvert la marque par Jankto dès la 17e minute, et qui aurait pu faire le break avec un tir de De Paul repoussé par le poteau de Handanovic.

Finalement, l'Inter parvenait à égaliser juste avant la pause (45+2e) par Perisic, auteur d'un but qui devait beaucoup au bon travail d'Icardi et un peu aussi au gardien de l'Udinese Karnezis, assez pataud sur le coup. La deuxième période était ensuite animée mais plutôt à l'avantage de l'Inter et c'est assez logiquement que les Milanais s'imposaient grâce à un nouveau but de Perisic (87e).

La Juventus Turin, leader, bouclera de son côté cette 19e journée à 20h45 avec la réception de Bologne.