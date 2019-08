A défaut de Leroy Sané, le Bayern aura au moins Ivan Perisic. Le Croate a été prêté à Munich par l'Inter Milan. Le prêt est assorti d'une option d'achat. Attendue depuis plusieurs jours, l'officialisation a eu lieu mardi. Perisic vient apporter de la profondeur à l'effectif bavarois sur les ailes après les départs de Franck Ribéry et d'Arjen Robben cet été. Alors que Sané, la cible numéro un du champion d'Allemagne, a vu son transfert compromis par une sérieuse blessure au genou, Perisic vient apporter sa créativité pour une somme bien plus modique.

Le Bayern Munich était désespérément à la recherche de joueurs capables d'alimenter ses ailes en dribbles ravageurs et en coups de reins tonitruant, une des marques de fabrique de son jeu depuis maintenant plusieurs saisons. "Ivan est technique et il s'ajuste bien en attaque", a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic dans un communiqué.

Avec un effectif amputé de Ribéry et Robben, seuls Kingsley Coman et Serge Gnabry venaient remplir ce profil, alors que Thomas Müller ne peut compter sur sa vitesse, et que le jeune Canadien Alphonso Davies dont encore gagner en expérience pour pouvoir s'imposer. Avec Perisic, le groupe bavarois gagne en vécu tant en Bundesliga qu'en Coupe d'Europe. C'est avec Dortmund et plus encore avec Wolfsburg entre 2013 et 2015 que l'ailier avait su faire décoller sa carrière. "Je suis très heureux d'être de retour en Allemagne, s'est réjoui le joueur de 30 ans. Le FC Bayern est un des plus grands clubs d'Europe. Nous voulons être offensifs en Bundesliga et en coupe, mais aussi en Ligue des champions."

Avec l'Inter Milan, le vice-champion du monde avait confirmé toutes ses qualités, signant 40 buts et 37 passes décisives en 163 rencontres. Perisic s'était montré déterminant dans le jeu milanais entre 2016/2017 et 2017/2018 avec 11 réalisations et autant de caviars. Il paie l'arrivée sur le banc nerazzurri d'Antonio Conte, en dépit de ses bonnes performances. Au Bayern, il va retrouver son compatriote Niko Kovac comme entraîneur, un bon moyen d'assurer un peu plus son intégration.