SERIE A - Marek Hamsik et Dries Mertens portent Naples vers un succès éclatant contre Bologne (1-7)

Naples, toujours plus impressionnant offensivement, a détruit Bologne 7-1 grâce à Hamsik et Mertens, tous deux auteurs d'un triplé samedi en ouverture de la 23e journée du Championnat d'Italie, dont la deuxième place est désormais occupée par les joueurs de Maurizio Sarri. Après un nul décevant contre Palerme le week-end dernier (1-1), ils se sont régalés sur la pelouse d'une très faible équipe de Bologne et ont désormais inscrits 55 buts inscrits en 23 journées.

Hamsik chasse le record de Maradona

Le premier grand homme du match est le capitaine Marek Hamsik, auteur d'un triplé, avec notamment une belle tête plongeante et une sublime frappe en lucarne. Le Slovaque en est désormais à 109 buts inscrits avec Naples. Samedi, il a dépassé Attila Sallustro, buteur des années 1930, pour prendre seul la deuxième place du classement des buteurs du Napoli. Au-dessus de lui, il n'en reste que plus qu'un : Diego Maradona avec 115 buts.

Dries Mertens en est encore loin mais il a lui aussi inscrit un triplé samedi, agrémenté d'une passe décisive. Le Belge confirme qu'il est dans la forme de sa vie avec 12 buts et trois passes décisives lors des huit dernières journées. Il prend aussi la tête du classement des buteurs avec 16 buts. Le dernier but napolitain a été inscrit par Insigne. Bologne, qui a manqué un penalty par Destro, a marqué par Torosidis.

Au classement, Naples se retrouve provisoirement seul deuxième, à trois points de la Juventus Turin, qui jouera dimanche face à l'Inter Milan (4e) et qui compte encore un match en retard à disputer la semaine prochaine contre le relégable Crotone. Les Napolitains profiteront de cette place de dauphin jusqu'à mardi au moins, car c'est seulement à cette date que l'AS Rome, désormais 3e, accueillera la Fiorentina. Ensuite, il sera bientôt temps de penser à la Ligue des champions et au match aller face au Real Madrid au stade Santiago Bernabeu prévu le 15 février.