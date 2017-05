Sylvain Ripoll nommé sélectionneur des Espoirs

L'équipe de France espoirs de football masculin a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Sylvain Ripoll, remercié en octobre dernier par le FC Lorient, deux ans et cinq mois après avoir succédé à Christian Gourcuff sur le banc des Merlus. Âgé de 45 ans, cet ancien joueur passé par le Stade Rennais, Le Mans et le FC Lorient, succède ainsi à Pierre Mankowski, parti en novembre dernier après la non-qualification des Espoirs pour l'Euro 2017, une compétition que les Bleuets n'ont plus disputé depuis 2006.

"Je remercie la Fédération pour sa confiance. Je suis très heureux de prendre la responsabilité de l’équipe de France Espoirs. C’est un projet sportif ambitieux et passionnant. Nous avons un premier objectif clair : se qualifier pour l’Euro 2019", a réagi Ripoll sur le site de la FFF, lui qui n'est pas issu de la Direction technique nationale, contrairement aux sélectionneurs des Bleuets qui se sont succédés ces dernières années, à l'exception de Willy Sagnol.

Se qualifier pour l'Euro, 13 ans après...

Alors qu'Éric Roy, Hubert Fournier, Sabri Lamouchi, Éric Carrière ou encore Ludovic Batelli, le sélectionneur des U20, avaient un temps été pressentis, la Fédération Française de Football a justifié son choix par l'intermédiaire de Marc Keller, membre du comité exécutif de la FFF : "Avec Noël Le Graët, le président de la Fédération, nous souhaitions un profil d’entraîneur jeune, avec une expérience d’entraîneur de club de Ligue 1, une philosophie de jeu et le sens de la formation. C’est dans cet esprit qu’avec le comité exécutif nous avons décidé de confier notre sélection Espoirs à Sylvain."

Non qualifiés pour l'Euro 2017, les Espoirs tenteront donc d'obtenir leur billet pour la prochaine édition, qui se déroulera en 2019 en Italie. Les éliminatoires débuteront le 5 septembre pour les Bleuets avec la réception du Kazakhstan. La France figure dans le groupe 9, en compagnie également de la Slovénie, du Monténégro, de la Bulgarie, du Kazakhstan et du Luxembourg.