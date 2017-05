Bale, Rabiot, Boateng : les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Bale, le moment où jamais pour rejoindre Manchester United ?

Le Real Madrid est-il meilleur sans Gareth Bale ? La question passionne les médias espagnols depuis des mois, et ce ne sont pas les récentes performances du club merengue en l'absence du Gallois qui vont calmer le débat. C'est dans ce contexte qu'en Angleterre, The Independent a relancé ce vendredi la rumeur d'un transfert estival de Gareth Bale à Manchester United. Précisant que Griezmann est la priorité de Mourinho, le média anglais estime toutefois que cet été pourrait être "plus que jamais" celui du retour en Premier League de Bale. S'appuyant sur des sources "proches des deux clubs", le média anglais ajoute que Bale serait prêt à rejoindre les Red Devils si le Real Madrid décidait de s'en séparer.

Notre avis : Florentino Pérez en ayant fait une affaire personnelle depuis sa signature record en 2013, le vendre serait une forme de désaveu pour le président merengue. Mais s'il quitte le Real Madrid, Manchester United fait en tout cas partie des rares clubs à pouvoir assumer un tel transfert.

Le Real Madrid va débourser 45 millions pour Vinicius

L'officialisation du transfert de Vinicius Junior au Real Madrid est imminente selon GloboEsporte, qui dévoile depuis plusieurs jours les coulisses de cette opération. Le média brésilien précise ce vendredi que le jeune attaquant de 16 ans de Flamengo va coûter 45 millions d'euros au club merengue (et non 62 millions comme certains médias espagnols l'ont écrit). Vinicius Junior ne rejoindra toutefois le Real Madrid qu'à partir de l'été 2018, date à laquelle le club espagnol décidera de le conserver dans son effectif ou de le prêter une saison à Flamengo. En attendant, le jeune homme a été officiellement intégré à l'équipe première du club carioca cette semaine, en marge du coup d'envoi du championnat brésilien qui reprend ses droits ce week-end.

Notre avis : Une somme folle pour un joueur n'ayant jamais joué en pro. Mais après avoir vu filer Neymar au Barça en 2013, le Real semble bien décider à payer cher les jeunes talents de demain, quitte à se tromper.

Rabiot se pose (toujours) des questions sur son avenir

Le 30 mars dernier, Le Parisien écrivait dans ses colonnes qu'Adrien Rabiot (22 ans) se posait des questions sur son avenir. Souhaitant être rassuré sur les ambitions du PSG avant de prolonger son contrat qui expire en 2019, le milieu français se posait aussi des questions sur son positionnement, lui qui a été plusieurs fois utilisé en sentinelle par Unai Emery, un poste où il ne souhaite pas s'installer. Après qu'il ait été annoncé dans le viseur du Bayern, l'Equipe confirme ce vendredi que Rabiot se pose toujours les mêmes questions, mais que son président le juge intransférable et qu'une prolongation pourrait intervenir cet été.

Notre avis : Les négociations ont toujours été très difficiles entre Rabiot et le PSG. Mais difficile toutefois d'imaginer le club parisien se séparer d'un joueur doté d'un tel potentiel.

Ter Stegen va prolonger au Barça...

Débarassé cette saison de la concurrence de Claudio Bravo, Marc-André Ter Stegen (25 ans) est heureux à Barcelone. Selon Sport, le portier allemand du Barça a d'ailleurs trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat de trois ans, soit jusqu'en juin 2022. Une prolongation qui pourrait être officialisée rapidement ou au plus tard juste après la finale de Coupe du Roi entre le club catalan et le Deportivo Alavés, le 27 mai prochain.

Notre avis : Il a répondu présent cette saison dans les buts barcelonais, logique de le voir prolonger.

... qui vise un ancien de la maison

La presse anglaise en avait déjà parlé en mars dernier, le quotidien madrilène Marca confirme la piste ce vendredi : Oriol Romeu plaît au Barça. Formé à la Masia, ce milieu défensif au style plutôt rugueux s'épanouit depuis 2015 à Southampton, dont il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du club cette saison. Des performances qui auraient poussé son ancien club à lui proposer un retour au bercail cet été. Selon Marca, les Saints pourraient accepter une offre de 15 millions d'euros.

Notre avis : S'il accepte d'être la doublure de Busquets, pourquoi pas. 15 millions pour un joueur titulaire en Premier League et sous contrat jusqu'en 2021, ça ressemble en tout cas à une bonne affaire.

La Juventus aura des moyens pour recruter

Finaliste de la Ligue des champions et de la Coupe d'Italie, en passe de remporter son sixième Scudetto de suite, la Juventus Turin est au sommet de son art et peut aborder le prochain mercato d'été en toute sérénité. Selon le Corriere dello Sport, ses performances en C1 devraient d'ailleurs lui permettre de disposer d'un budget de 126 millions d'euros pour recruter cet été. Une enveloppe que la Juventus souhaiterait investir sur De Sciglio (AC Milan), André Gomes (FC Barcelone) et Douglas Costa (Bayern Munich).

Notre avis : Le premier connaît bien Allegri et n'a plus qu'un an de contrat à Milan. Les deux autres ne sont pas titulaires dans leur club et pourraient partir cet été. Trois pistes sérieuses donc.

Badstuber libre de quitter le Bayern Munich...

Prêté en janvier dernier à Schalke 04, Holger Badstuber (28 ans) a disputé 10 matches de Bundesliga mais ne sera pas conservé par le club allemand. Pas plus que par le Bayern Munich, qui a clarifié dans un communiqué que le contrat de son défenseur expirait en juin 2017, et non en 2018 comme certains médias allemands l'avaient annoncé. Le club bavarois a ensuite souhaité bonne chance à son joueur, désormais libre de s'engager où il le souhaite. Le dirigeant bavarois Karl-Heinz Rummenigge a précisé que Badstuber allait probablement rebondir "à l'étranger". La presse allemande le voit signer en Angleterre.

Notre avis : Une carrière gâchée par les blessures, mais un joli coup à tenter quand même pour les clubs en quête d'un défenseur central.

... qui ne vendra ni Boateng, ni Sanches

Jeudi, Kicker révélait la frustration de Jérome Boateng, remplaçant lors de la récente demi-finale de Coupe d'Allemagne perdue par le Bayern face au Borussia Dortmund. Une situation qui aurait fortement déplu au défenseur allemand, au point d'envisager un départ en fin de saison. Peu utilisé par Ancelotti, Renato Sanches a aussi été annoncé sur le départ ces derniers jours. Interrogé sur ces deux cas particuliers ce vendredi en point presse, l'entraîneur italien a toutefois assuré qu'il comptait sur eux et qu'ils seraient toujours au Bayern la saison prochaine.

Notre avis : Boateng a un contrat jusqu'en 2021 et a beaucoup joué cette saison, à l'exception de son indisponibilité pour blessure. On ne voit pas trop pourquoi il partirait. Renato Sanches a lui eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement, mais est encore jeune et aura probablement plus de temps de jeu avec le départ de Xabi Alonso.