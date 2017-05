Chelsea veut prêter Zouma cet été et l'OM compte bien en profiter

"C'est vrai, il n'a pas un temps de jeu important. Mais à Chelsea, il y a de la concurrence..." Jeudi, Didier Deschamps a rappelé Kurt Zouma (2 sélections) en équipe de France, malgré son faible de temps à Londres depuis son retour de blessure en janvier dernier (seulement 246 minutes jouées en Premier League). Convaincu de son potentiel, le sélectionneur tricolore en a toutefois fait son cinquième défenseur central d'une liste de 26 noms.

Mais s'il veut voir la Russie en 2018, Kurt Zouma sait qu'il devra jouer plus, soit en s'imposant à Chelsea, soit en volant vers d'autres cieux cet été. Au début du mois, le Daily Telegraph penchait plutôt pour la seconde option, expliquant qu'Antonio Conte souhaitait se renforcer en défense centrale cet été (le nom de Van Dijk revient avec insistance) et envisageait de prêter l'ancien Stéphanois, afin que ce dernier gagne en temps de jeu.

Kurt Zouma au duel face à Leroy SanéAFP

Zouma à l'OM, une bonne affaire pour tout le monde ?

Mercredi, la Cadena SER a ainsi parlé d'un intérêt du FC Valence pour Zouma tandis qu'en Italie, Tuttosport a glissé le nom de l'Inter Milan. Ce vendredi, l'Equipe nous apprend que l'Olympique de Marseille est également intéressé par un prêt du joueur, qui ne devrait pas comporter d'option d'achat s'il se concrétisait, Chelsea comptant sur Zouma à moyen et long terme. Un prêt sec pourrait malgré tout arranger l'OM, qui se renforcerait à moindre frais avec un international français qui connaît bien la Ligue 1, tout en gardant son budget mercato pour investir lourdement sur un autre défenseur central, un avant-centre et plusieurs autres postes de son effectif.

Reste désormais à connaître la position de Kurt Zouma. Sur le papier, le joueur a tout intérêt à envisager un prêt et l'OM semble la destination la plus intéressante pour lui en vue du Mondial. De par la visibilité que lui offrirait une saison sous le maillot marseillais et de la très probable présence de l'OM en Ligue Europa, compétition que ne disputeront ni le FC Valence, ni l'Inter Milan. A Marseille, Zouma retrouverait aussi plusieurs compères de sélection, ce qui est forcément un plus.