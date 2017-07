Dembélé, Neymar, Coutinho, PSG : les 15 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Le Real Madrid vise aussi Ousmane Dembélé

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid lorgne Ousmane Dembélé (20 ans). Une information qui avait déjà filtré dans la presse française il y a quelques semaines et qui est confirmée ces dernières heures en Espagne. Selon La Sexta, le club merengue envisagerait ainsi de recruter l'ailier français de Dortmund cet été et de le prêter dans la foulée au club allemand. Rappelons que l'international tricolore de 20 ans plaît aussi au FC Barcelone et à plusieurs gros clubs anglais.

Notre avis : On croit à l'intérêt du Real Madrid pour Dembélé, moins à la possibilité qu'il puisse être acheté puis prêté à Dortmund cet été.

Le PSG veut boucler rapidement le dossier Neymar...

Selon L'Equipe, le PSG ne compte pas laisser traîner le dossier Neymar, qui aurait redit son envie de venir aux dirigeants parisiens. Le quotidien sportif explique que Paris veut conclure ce feuilleton "au plus tard la semaine prochaine". Le PSG voudrait notamment garder du temps si l'affaire ne se fait pas pour s'activer sur d'autres recrues phares (Mbappé, Alexis Sanchez…).

Notre avis : Le PSG a bien raison de ne pas vouloir faire durer éternellement ce feuilleton.

... que le Barça espère convaincre avec Coutinho et Paulinho

De son côté, le Barça aurait envoyé lundi à Londres André Cury (son représentant au Brésil) pour négocier avec les agents de Coutinho et Paulinho. Les deux joueurs seraient d'accord pour venir, à l'inverse de leur club. Liverpool réclamerait 100 millions pour son milieu offensif (le Barça en aurait proposé 80) tandis que le Guangzhou Evergrande aurait refusé une offre barcelonaise de 25 millions pour Paulinho. Selon AS, le Barça chercherait en tout cas à boucler ces deux renforts pour convaincre Neymar de rester. Après sa virée à Londres, André Cury est attendu à Washington (où se trouve le Barça) pour évoquer ces possibles arrivées avec Neymar et essayer de l'inciter à rester.

Notre avis : Bonne idée du Barça. Reste à savoir comment il compte financer ces deux transferts si Neymar n'est pas vendu.

La Juventus réactive la piste Matuidi...

N'ayant pas avancé sur les dossiers Matic et Can, la Juventus aurait réactivé la piste Blaise Matuidi selon plusieurs médias italiens, dont Sky Italia et Tuttosport. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2018, l'international français dispose d'une offre de prolongation du club parisien, mais n'y a toujours pas répondu favorablement.

Notre avis : Si Matuidi décide de quitter le PSG, la Juventus semble la destination la plus crédible.

Blaise Matuidi sous le maillot du PSG lors de la saison 2016/2017.Getty Images

... et cherche le successeur de Bonucci

Un temps proche du Zenit Saint-Pétersbourg, Konstantinos Manolas plaît à la Juventus selon Sport Italia. Le défenseur grec de la Roma se serait même déjà mis d'accord avec la Vieille Dame, qui doit maintenant s'entendre avec son club actuel, qui en demande 40 millions d'euros. Selon Tuttosport, ce prix est jugé trop élevé par la Juve, qui pourrait se rabattre sur Ezequiel Garay. Le défenseur argentin de Valence est représenté par Jorge Mendes et pourrait être vendu contre environ 25 millions selon la presse espagnole.

Notre avis : La Roma a déjà vendu Rüdiger et ne fera aucun cadeau pour Manolas. La piste Garay semble plus faisable.

Le PSG pense à Rui Patricio...

Après la prestation catastrophique de Kevin Trapp face à Tottenham, le PSG aurait décidé de recruter un gardien, selon le quotidien portugais Record. La cible d'Antero Henrique ? Rui Patricio, le portier du Sporting CP, champion d'Europe avec le Portugal l'été dernier et annoncé plus tôt cet été dans le viseur marseillais (avant la signature de Mandanda). Disposant d'une clause libératoire à 45 millions d'euros, ce dernier pourrait être libéré pour 30 millions selon le média lusitanien. Un montant que le PSG serait disposé à débourser.

Notre avis : La rumeur est un peu opportuniste. On peut aussi se demander si Rui Patricio ferait vraiment franchir un palier au PSG à ce poste.

Rui Patricio, le gardien du Portugal lors de la finale de l'Euro 2016 face à la FranceAFP

... Carrasso au Sporting ?

Libre depuis la fin de son contrat à Bordeaux, Cédric Carrasso (35 ans) pourrait rebondir au Sporting CP. Selon L'Equipe, le gardien français est en négociations avancées avec le club portugais. Le quotidien O Jogo expliquait ce mercredi matin que Carrasso pourrait remplacer à Lisbonne Beto, la doublure actuelle de Rui Patricio.

Notre avis : Même s'il ne serait que numéro 2 au Sporting, cela ressemble à une belle opportunité pour Carrasso vu son âge.

Barkley va quitter Everton cet été

Refusant de prolonger son contrat qui expire en 2018, Ross Barkley a bien l'intention de quitter les Toffees cet été, comme l'a confirmé son entraîneur Ronald Koeman en conférence de presse : "Nous lui avons fait une très belle offre de prolongation de contrat, mais il l'a refusée et m'a dit qu'il cherchait un nouveau challenge. C'est sa décision, je dois la respecter et on verra ce qu'il se passera car aux dernières nouvelles, le board m'a dit qu'il n'avait reçu aucune offre pour lui à ce jour." Selon la presse anglaise, Tottenham aimerait notamment recruter le milieu de 23 ans, pour qui Everton demanderait pas moins de 56 millions d'euros.

Notre avis : Un dossier qui va passionner les Anglais au mois d'août.

Merino se rapproche de Newcastle

Selon Marca, le Borussia Dortmund va prêter son milieu de terrain espagnol Mikel Merino à Newcastle. Un accord de principe aurait été trouvé entre les Marsupiaux et le club entraîné par l'Espagnol Rafa Benitez. Âgé de 21 ans, Merino était arrivé en Allemagne il y a un an en provenance d'Osasuna. Sky Sports confirme cette venue et précise que ce prêt devrait être assorti d'une option d'achat.

Notre avis : Après Jesus Gamez l'été dernier et plus récemment Javier Manquillo, Rafa Benitez continue "d'espagnoliser" son effectif.

Khaoui prêté par l'OM...

L'opération dégraissage continue à Marseille. Pas dans les plans de Rudi Garcia, Saîf-Eddine Khaoui a été prêté un an sans option d'achat à Troyes, promu en Ligue 1. Le milieu offensif de 22 ans était arrivé l'été dernier à l'OM en provenance de Tours. Il a disputé 10 matches avec le club phocéen la saison passée, sans jamais s'imposer.

Notre avis : Départ logique pour Khaoui qui va pouvoir retrouver du temps de jeu dans une équipe plus adaptée à son niveau.

... où Moussa Dembélé ne devrait pas venir

Contrairement aux informations de la presse écossaise, Moussa Dembélé n'est pas intéressé par un retour en France, où l'OM aimerait le recruter. Selon RMC, l'entourage du joueur formé au PSG a écouté la proposition marseillaise, mais Dembélé n’envisage pas, pour le moment, un retour en France. En cas de départ du Celtic, l'international Espoirs français se verrait plus poursuivre sa carrière en Angleterre ou en Allemagne selon la radio française.

Notre avis : Dommage pour l'OM, même si cette information n'est pas très surprenante en soi.

Diakhaby se rapproche de Monaco

Après avoir cassé sa tirelire sur Ismaïla Sarr, le club breton devrait se résigner à dire au revoir à un de ses plus grands espoirs. L'Equipe assure en effet que Monaco espère conclure le transfert d'Adama Diakhaby très prochainement. Le transfert de l'ailier de 21 ans devrait tourner autour des 10 millions d'euros.

Notre avis : Un joueur prometteur comme Monaco les aime.

Adama Diakhaby (Rennes) contre GuingampAFP

L'ASSE vise un milieu brésilien

Après avoir vu Veretout lui filer sous le nez, l'ASSE aimerait accélérer l'arrivée d'un milieu de terrain. Selon France Football, Saint-Etienne souhaite ainsi se faire prêter Hernani, milieu relayeur brésilien de 23 ans évoluant depuis l'hiver dernier au Zénith Saint-Pétersbourg.

Notre avis : Il avait été recruté par Lucescu, mais Mancini ne compte pas sur lui en ce début de saison. Jouable pour les Verts.

Un nouveau gardien à Lille

Comme annoncé depuis mardi, le gardien international slovaque Adam Jakubech (20 ans, 1,90m) s'est engagé avec le LOSC pour cinq ans. Son transfert devrait rapporter un million d'euros à son ancien club, le Spartak Trnava. Désireux de se séparer de Vincent Enyeama, Lille compte désormais trois jeunes gardiens : Jakubech donc, ainsi que Mike Maignan (22 ans) et Hervé Kouakou Koffi (20 ans).

Notre avis : Le LOSC poursuit sa politique de recrutement de jeunes joueurs internationaux prometteurs.

Maolida prolonge à l'OL

Grand espoir de l'OL au poste d'attaquant, comme Amine Gouiri (17 ans) et Willem Geubbels (15 ans), Myziane Maolida (18 ans) a prolongé d'un an son contrat, soit jusqu'en 2022. Présent dans le groupe pro lors de la préparation, il a notamment inscrit un superbe but face au Celtic FC.