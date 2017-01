Depay, Dybala, Augustin : les 11 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

L'OL fait une offre à Manchester United pour... Depay

Qui sera le gros coup offensif de l'OL cet hiver ? Si l'Equipe entretient la piste Januzaj, RMC persiste et signe avec Memphis Depay. Selon la radio française, l'OL a transmis une offre à Manchester United pour son ailier néerlandais, offre dont le montant n'a pas filtré. Ce matin, le Daily Mail écrivait que MU réclamait 17 millions d'euros pour son joueur, qui n'entre pas dans les plans de Mourinho. RMC ajoute que l'OL est prêt à s’aligner sur les exigences salariales de Depay, qui culmine à près de 410 000 euros par mois.

Notre avis : 17 millions de transfert, c'est raisonnable par les temps qui courent. On reste toutefois sceptique quant à la capacité de l'OL à assumer le salaire du Néerlandais.

Dybala est heureux à la Juventus Turin...

Buteur hier soir en Coupe d'Italie, Paulo Dybala pourrait bientôt prolonger à la Juventus, en dépit des rumeurs l'envoyant en Liga : "Est-ce difficile de refuser le Real Madrid ou le Barça ? Je n'ai reçu aucune offre, donc je n'ai rien à refuser. Je suis heureux ici, je veux rester, mais ça ne dépend pas que de moi. Mon agent va arriver dans les prochains jours et va discuter de ma prolongation avec le club", a confié l'Argentin au micro de la Rai, lui dont le contrat actuel expire en 2020.

Notre avis : Paulo Dybala va prolonger à la Juventus et y rester plusieurs années.

Vidéo - Une remise de Mandzukic et la magie de Dybala fait le reste : l'ouverture du score de la Juve 00:31

... qui claque 15 millions d'euros sur un prometteur défenseur

Après avoir laissé filer Gagliardini à l'Inter, la Juventus Turin n'a pas laissé passer l'occasion de signer son coéquipier Mattia Caldara (22 ans). Ce prometteur défenseur central italien a coûté 15 millions d'euros à la Vieille Dame, plus 6 millions d'euros de bonus. Il a signé jusqu'en 2021 mais restera en prêt dans son club d'origine, l'Atalanta Bergame, jusqu'en juin 2018.

Notre avis : un recrutement logique pour la Juventus, qui compte plusieurs centraux âgés comme Chiellini (32 ans) et Barzagli (35 ans).

La Chine veut Kondogbia et Biabiany

Dans le dur à l'Inter Milan, Geoffrey Kondogbia est pisté par l'Hebei China Fortune de Lavezzi selon La Gazzetta dello Sport. Mais le quotidien au papier rose précise que le club lombard ne compte pas se séparer de son milieu français, à moins d'une "offre indécente", qui n'est pas encore parvenue. La Gazzetta croit par contre savoir que Jonathan Biabiany pourrait lui quitter l'Inter et rejoindre le Jiangsu Suning, qui a les mêmes propriétaires.

Notre avis : Biabiany a beaucoup plus de chance de rejoindre la Chine que Kondogbia, qui malgré ses difficultés cette saison conserve une belle cote sur le marché européen.

Arsenal prolonge ses Frenchies

L'information avait filtré le mois dernier, elle est désormais officielle, Laurent Koscielny, Olivier Giroud et Francis Coquelin ont prolongé à Arsenal. Le club londonien n'a pas précisé la durée des nouveaux contrats de ses trois Français, mais Laurent Koscielny a dévoilé sur Twitter qu'il avait signé jusqu'en 2020. Le 13 décembre dernier, RMC parlait de nouveaux contrats jusqu'en 2019 pour Giroud et 2021 pour Coquelin.

Notre avis : normal au vu des performances des joueurs concernés. Des prolongations qui renforcent aussi l'idée de voir Wenger signer un nouveau bail avec les Gunners.

Laurent Koscielny sous le maillot d'Arsenal - 2016Panoramic

Germain plaît à Everton mais surtout Southampton

Claude Puel n'a pas oublié Valère Germain. Selon L'Equipe, le technicien français de Southampton pense à l'attaquant de l'AS Monaco pour renforcer son attaque, lui qui l'avait côtoyé à Nice en 2015-2016. Germain n'a plus qu'un an de contrat avec l'ASM et plaît aussi à Everton.

Notre avis : Germain va finir la saison à Monaco, c'est une certitude. S'il ne prolonge pas d'ici cet été, Southampton sera une option très crédible en vue de la saison prochaine.

Augustin se rapproche de Rennes...

Courtisé par de nombreux clubs français et européens, Jean-Kévin Augustin devrait finalement être prêté six mois sans option d'achat à Rennes selon 20Minutes, Le Télégramme ou encore RMC. Âgé de 19 ans, l'attaquant du PSG avait été invité mardi par Unai Emery à être prêté cet hiver pour gagner du temps de jeu.

Notre avis : le départ à la CAN de Giovanni Sio va lui permettre d'avoir sa chance à Rennes. A lui de la saisir.

... Ikoné devrait lui être prêté à Montpellier

Titulaire et très bon hier soir face à Metz en Coupe de la Ligue, l'ailier gauche du PSG Jonathan Ikoné (18 ans) devrait lui aussi être prêté six mois, sans option d'achat. Annoncé dans le viseur de Dijon par Le Parisien, il devrait finalement être prêté à Montpellier selon les informations de la rédaction de Téléfoot.

Notre avis : une bonne chose à son jeune âge de rejoindre un club où la concurrence sera moins féroce qu'à Paris.

La priorité de Rudi Garcia sur le mercato

Dans une interview accordée à Bixente Lizarazu, et qui sera diffusée en intégralité sur RTL dimanche, Rudi Garcia a évoqué la piste Dimitri Payet et a fait une confidence sur le mercato de l'OM : "Vous me parlez de Payet, bien évidemment que je le prends tous les jours ! Mais il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies du tout. Ma priorité c'est un latéral gauche." a-t-il confié.

Notre avis : l'OM ne recrutera certainement pas qu'un latéral gauche cet hiver, mais c'est incontestablement l'un des postes prioritaires à renforcer côté marseillais.

Thomsen file à Copenhague et tacle Nantes

Six mois seulement après son arrivée chez les Canaris, l'ailier danois Nicolaj Thomsen (23 ans) est transféré au FC Copenhague jusqu'en 2021. En France, il aura disputé 15 matches pour 1 seul but. Il n'entrait pas dans les plans du nouveau coach Sergio Conceição. "Selon moi, le FC Copenhague est un plus grand club que Nantes" a glissé le jeune homme sur le site de son nouveau club. Ambiance.

Notre avis : parti aussi vite qu'il était arrivé, Thomsen ne sera pas regretté à Nantes.

Manchester United prolonge l'aventure de Fellaini

En fin de contrat à Manchester United l'été prochain, le milieu belge a prolongé jusqu'en 2018. Les Red Devils ont en effet activé une clause dans son contrat le liant pour une année supplémentaire avec le club. Marouane Fellaini a disputé 21 matches cette saison avec MU.