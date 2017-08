Le PSG confie sa "surprise" et "regrette l'attitude" du Barça

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance "avec surprise" de la plainte du FC Barcelone contre Neymar pour non-respect de contrat et a indiqué dans un communiqué publié mardi soir "regretter, à nouveau, l'attitude du FC Barcelone".

Plus tôt dans la journée, le club espagnol a en effet déposé plainte contre Neymar devant un tribunal espagnol pour non-respect de contrat et a réclamé la restitution d'une partie d'une prime touchée par l'attaquant brésilien, transféré début août au Paris SG, ainsi que 8,5M€ de dommages. Cette plainte illustre le bras de fer entamé par le Barça et Neymar au sujet des primes négociées par les deux parties au moment de la signature d'un nouveau bail à l'été 2016 : depuis le retentissant transfert du Brésilien au PSG il y a trois semaines, en échange de 222M€, le club catalan se refuse ainsi à verser une prime de 26M€ promise au joueur.

Le club parisien a assuré avoir, comme son nouveau joueur, "strictement respecté l'ensemble des lois et règles applicables". De son côté, le clan Neymar a exprimé sa "surprise" dans un communiqué de la société NN Consultaria qui représente ses intérêts : "Cette nouvelle a été reçue avec surprise dans la mesure où Neymar a respecté intégralement le contrat en vigueur à l'époque." "En ce qui concerne les primes pour la signature du contrat en 2016, stipulées par contrat et non payées par le FC Barcelone, (Neymar) a déjà entamé la procédure formelle devant la juridiction compétente", ajoute le communiqué.