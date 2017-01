Les 10 infos mercato qui vous ont échappé ce mercredi

Ntep à Wolfsburg, ce n'est pas fait

Mardi soir, Kicker annonçait des négociations avancées pour le départ de Paul-Georges Ntep à Wolfsburg, moyennant 5 millions d'euros d'indemnité de transfert. Selon nos informations, l'international français est encore loin d'être parti de Rennes. Le club breton a reçu plusieurs offres, mais aucune ne lui convient pour le moment. Le président René Ruello confiait récemment qu'il espérait au moins 7 millions d'euros pour son joueur, qui lui aurait fait la promesse de prolonger son contrat, qui expire dans six mois, s'il venait à rester au club cet hiver.

Notre avis : les clubs français doivent sauter sur l'occasion Ntep, une belle opportunité de marché, même à 7 millions d'euros.

Aubameyang, la folle rumeur chinoise

150 millions d'euros de transfert, 41 millions de salaire annuel, voici l'offre stratosphérique que le Shanghai SIPG préparerait pour Aubameyang. Une information de la Gazzetta dello Sport qui a fait le buzz aujourd'hui même si son origine reste floue. Le site du quotidien italien a cité la presse allemande, qui elle a cité ensuite le quotidien italien...

Notre avis : Aubameyang est heureux à Dortmund et rêve du Real Madrid. Aucun club chinois n'est en mesure de le séduire aujourd'hui.

L'OM prêt à mettre le paquet pour Schneiderlin ?

Avancée par La Provence en début de semaine avant d'être enterrée par L'Equipe, la piste Schneiderlin à l'OM a été relancée ce mercredi par le Sun. Selon le tabloïd anglais, l'OM serait disposé à payer les 28 millions d'euros réclamés par Manchester United pour son milieu français. Deux autres clubs de Premier League sont très intéressés par lui: West Bromwich Albion et Everton. Reste à connaître la préférence du joueur et celle de MU.

Notre avis : Schneiderlin a les mêmes agents que Rudi Garcia et a besoin de jouer pour retrouver l'équipe de France, mais l'OM devra se défaire de la concurrence anglaise. Compliqué.

Evra aimerait retourner à Manchester United

Et si Patrice Evra revenait à Manchester United ? Réputé pour son sérieux, le Times assure aujourd'hui que le latéral gauche des Bleus rêverait de finir sa carrière à Old Trafford, lui qui ne joue plus beaucoup à la Juventus. Reste à savoir si Jose Mourinho est intéressé par ses services.

Notre avis : Un vestiaire avec Ibrahimovic, Mourinho, Pogba et Evra, ça aurait de la gueule !

Patrice Evra (Juventus)Panoramic

Guardiola aime les Frenchies

Steven N'Zonzi et Lucas Hernandez sont annoncés dans le viseur de Pep Guardiola par la presse anglaise. Selon le Sun, l'entraîneur de Manchester City pense au milieu défensif de Séville pour remplacer dès cet hiver Ilkay Gündogan, gravement blessé. Le défenseur de l'Atlético Madrid est lui supervisé en vue de la saison prochaine selon The Independent.

Notre avis : ces cibles répondent à de vrais besoins pour les Skyblues mais arracher cet hiver N'Zonzi, très courtisé, s'annonce difficile.

Le LOSC avance ses pions pour Bielsa

Le futur propriétaire du LOSC Gérard Lopez rêve toujours d'attirer Marcelo Bielsa dans le Nord. S'il étudie d'autres pistes, l'homme d'affaires serait passé à l'action selon RMC en offrant un bail de trois ans au technicien argentin. Ce dernier souhaiterait lui rester fidèle à ses habitudes en ne s'engageant que pour un an.

Notre avis : L'idée Bielsa est extrêmement séduisante mais sa cohabitation avec Luis Campos ne serait pas aisée.

Kolodziejczak quitte Séville...

Thimothée Kolodziejczak a bien compris qu'il n'entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli à Séville. Le défenseur français de 25 ans s'est trouvé une porte de sortie à Mönchengladbach, avec un contrat jusqu'en 2021 avec le Borussia. 14e de Bundesliga, Gladbach a déboursé entre 8 et 10 millions d'euros selon Kicker.

Notre avis : une belle opération financière pour Séville et un nouveau challenge intéressant pour le Français, dans un championnat attractif.

... qui le remplace par un autre Français

En parallèle du départ de Kolodziejczak, le Séville FC s'est assuré l'arrivée du prometteur défenseur central de Nancy Clément Lenglet (21 ans). On parle d'un contrat de quatre ans et demi et d'un transfert de l'ordre de 5 millions d'euros.

Notre avis : là encore une bonne affaire pour le club andalou et pour le joueur, qui va changer de monde tout en retrouvant plusieurs compatriotes.

Alario au PSG, ça se complique

Patrick Kluivert a confirmé ce mercredi soir au micro de beIN Sports qu'il cherchait une doublure à Cavani. A priori, ça ne sera pas Lucas Alario, le buteur argentin de River Plate, qui vient de prolonger selon son président, avec une belle revalorisation salariale à la clé.

Notre avis : L'ancienne clause d'Alario était de 18 millions d'euros et le PSG trouvait déjà ça trop cher. Paris devrait sans doute chercher son bonheur ailleurs.

L'OL peut oublier Iturbe

En mal de temps de jeu à l'AS Roma, l'international paraguayen est prêté au Torino, avec une option d'achat estimée à 12,5 millions d'euros. Son profil d'ailier pouvant dépanner dans l'axe plaisait à l'OL, mais le club turinois s'est montré plus prompt.

Notre avis : L'OL a toujours quelques pistes séduisantes sous le coude (Pépé, Vela) mais elles s'annoncent également difficiles à concrétiser.