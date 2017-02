Mbappé, Mancini, OM : les 9 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

McCourt promet un mercato actif et français à l'OM

Dans un entretien accordé à Stade 2 en marge du choc face au PSG, Frank McCourt a promis un mercato d'été "très actif" de son club. Le nouveau propriétaire du club phocéen a aussi fait part de sa volonté de recruter de "grands joueurs français". "Nous devons regarder partout, mais je pense vraiment que quand vous avez une culture comme celle que vous avez ici, en France, avec autant de talents, cela doit être le premier endroit à regarder et pas le dernier." a-t-il ajouté.

Notre avis : un discours cohérent après le recrutement hivernal de Sertic, Sanson, Evra et Payet.

Mancini pas intéressé par Leicester City

Claudio Ranieri viré, c'est son adjoint Craig Shakespeare qui dirigera les Foxes en attendant la nomination d'un entraîneur plus prestigieux. Un entraîneur qui ne devrait pas être Roberto Mancini. Selon Sky Sports, les dirigeants de Leicester City ont bien contacté l'ancien coach de Manchester City et de l'Inter Milan, mais ce dernier n'est tout simplement pas intéressé. Guus Hiddink, Nigel Pearson, Alan Pardew ou encore Frank De Boer ont aussi été associés au champion d'Angleterre en titre ces dernières heures.

Notre avis : les dirigeants de Leicester City sont attendus au tournant et ne vont pas devoir se louper sur le choix du successeur de Ranieri.

Le Real Madrid flashe sur Silva et Mbappé...

Les performances de l'AS Monaco séduisent tous les observateurs, dont les recruteurs du Real Madrid. Sans que cela soit vraiment une surprise, le quotidien Marca confirme ce vendredi que le club merengue a flashé sur Bernardo Silva et Kylian Mbappé, supervisés à plusieurs reprises cette saison par la Maison Blanche. Ce serait d'ailleurs en venant observer le premier que les recruteurs du Real Madrid auraient été impressionnés par le second. Mbappé n'est toutefois pas un inconnu pour le club entraîné par Zidane puisqu'il avait failli y signer en 2012 avant de finalement opter pour le centre de formation de l'AS Monaco.

Notre avis : rien de surprenant vu les performances des deux joueurs, mais le Real Madrid ne sera pas seul sur ces dossiers.

... et boucle le recrutement d'un Brésilien de 17 ans...

En attendant de casser peut-être sa tirelire sur l'un des deux Monégasques, le Real Madrid aurait bouclé l'arrivée estivale d'un jeune milieu offensif brésilien de São Paulo répondant au doux nom d'Augusto Galvan. Selon GloboEsporte, le jeune homme de 17 ans rejoindra la réserve du club merengue cet été et rapportera 3 millions d'euros au club brésilien.

Notre avis : le Real Madrid espère sans doute avoir autant de réussite qu'avec Casemiro, son dernier joueur recruté très jeune au club pauliste.

La clause anti-Barça d'Isco

Annoncé sur le départ du Real Madrid cet été par Marca, Isco va-t-il rejoindre l'ennemi barcelonais ? C'est le serpent de mer qui est ressorti ces dernières heures après notamment que Jordi Alba a validé cette hypothèse face aux médias espagnols. Sauf que comme le rappelle le quotidien Mundo Deportivo, le milieu de terrain madrilène dispose dans son contrat d'une clause lui interdisant de rejoindre le Barça tant qu'il est sous contrat au Real Madrid. Autrement dit, soit Isco rejoint le Barça en 2018, une fois son contrat au Real terminé, soit il devra passer par un autre club pour espérer rejoindre un jour le Camp Nou. En attendant, la piste Manchester City est la plus chaude pour cet été à en croire la presse ibérique.

Notre avis : on le voit plus rejoindre Manchester City que le Barça.

Le LOSC rêve d'un champion d'Europe portugais

Après avoir recruté sept joueurs lors du dernier jour du mercato d'hiver et annoncé l'arrivée de Marcelo Bielsa pour la saison prochaine, le LOSC de Gérard Lopez souhaiterait frapper fort sur le marché des transferts cet été. Selon le quotidien portugais Diario de Noticias, Lille serait en effet très intéressé par le milieu défensif du Sporting CP, William Carvalho. Champion d'Europe avec le Portugal l'été dernier, ce joueur de 24 ans est désormais représenté par un certain Pere Guardiola, frère de Pep et proche de Marg Ingla, le nouveau directeur général des Dogues.

Il faudra toutefois sortir le chéquier pour arracher William Carvalho, qui dispose d'un contrat jusqu'en 2020 avec une clause libératoire fixée à 45 millions d'euros. Le média portugais précise qu'en cas d'offre supérieure ou égale à 35 millions d'euros, le Sporting est obligé de lâcher son joueur, sous peine de lui verser 5 millions d'euros. Cela resterait quoi qu'il arrive un transfert énorme pour le club nordiste.

Notre avis : on doute que le LOSC soit capable d'investir une telle somme, mais on espère se tromper...

William CarvalhoImago

Everton va tenter sa chance avec Rooney cet été

Dans un communiqué, Wayne Rooney a mis fin aux spéculations l'envoyant en Chine d'ici le 28 février prochain, date à laquelle le marché chinois ferme ses portes. Devenu remplaçant à Manchester United, l'international anglais pourrait toutefois quitter les Red Devils cet été, à un an de la fin de son contrat. Selon le Daily Mirror, son ancien club d'Everton a tenté sa chance cet hiver et reviendra à la charge cet été. "Manchester United et Everton sont les deux seuls clubs avec lesquels j'ai joué en professionnel. Je suis heureux de dire que quoi s'il se passe à l'avenir je ne rejoindrai jamais un autre club de Premier League", assurait-il en août dernier.

Notre avis : boucler la boucle à Everton aurait plus de charme qu'une aventure en Chine.

Un ancien du PSG file en D2 chinoise

Formé et lancé en pro au PSG en 2007, l'attaquant franco-ivoirien Yannick Boli (29 ans) évoluait depuis 2014 en Russie à l'Anzhi Makhachkala. Il vient de signer en deuxième division chinoise du côté du Dalian Yifang, club où était annoncé récemment un certain Samuel Eto'o.

Notre avis : la preuve que le challenge économique est très attractif en Chine, même en deuxième division...

Bentaleb définitivement à Schalke 04

Prêté l'été dernier par Tottenham à Schalke 04, Nabil Bentaleb ne reviendra pas chez les Spurs à la fin de la saison. Le milieu international algérien, âgé de 22 ans, s'est engagé définitivement avec le club allemand, jusqu'en juin 2021. Le montant du transfert n'a pas été révélé.