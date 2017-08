Mercato : Dortmund est sans nouvelle de Dembélé !

On a perdu Ousmane Dembélé. C'est le message lancé jeudi en début d'après-midi par Peter Bosz, son entraîneur au Borussia Dortmund. "Ousmane n'était pas à l'entraînement ce matin et on ne sait pas où il est, a révélé le coach du BvB en conférence de presse. On a essayé de le joindre et on n'y est pas parvenu." Dembélé est donc introuvable, alors que le feuilleton concernant son transfert éventuel vers le FC Barcelone bat son plein.

A la limite, ce serait rassurant que ce soit la raison de l'absence de l'ancien Rennais. Car Bosz n'a pas masqué une inquiétude par rapport à la situation, et ce n'est pas celle de voir filer sa pépite française au Barça. "J'ai parlé à Dembélé hier, a-t-il expliqué. Il était à Paris avec des amis et il n'a rien dit au sujet d'un transfert. Il n'y avait aucun signe indiquant qu'il ne serait pas là aujourd'hui. On espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave."

En attendant de ses nouvelles, Dembélé pourrait être sur le chemin de Barcelone. C'est ce que L'Equipe annonce ce jeudi. D'après le quotidien sportif, le Français est attendu dans les prochaines heures en Catalogne pour finaliser son transfert avec le Barça. Le Parisien indiquait jeudi matin que les dirigeants du club espagnols et ceux du Borussia étaient proches d'un accord sur la base d'une indemnité de 130 millions d'euros. Bild affirme cependant que Dortmund ne veut pas entendre parler d'un départ de Dembélé à moins de 150 millions d'euros, somme que le Barça ne veut pas payer. Et le Borussia a publié un communiqué sur les marchés boursiers pour annoncer qu'il avait refusé une offre barcelonaise et qu'il n'en avait pas reçu une autre...