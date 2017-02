Mercato - Griezmann sur son avenir : "Si la saison se termine mal..."

Pur produit de la formation espagnole, Antoine Griezmann s'éclate en Liga avec l'Atlético Madrid après s'être révélé sous les couleurs de la Real Sociedad. Troisième au classement du dernier Ballon d'Or, l'international français est toutefois annoncé avec insistance à Manchester United l'été prochain, malgré un contrat courant jusqu'en 2021 et une clause libératoire estimée à 100 millions d'euros.

Griezmann n'a pas besoin de partir... pour l'instant

Interrogé sur son avenir ce mardi par RMC, "Grizou" ne semble pas spécialement pressé d'abandonner la capitale espagnole. Mais il n'exclut pas cette option pour autant : "Avec la Real Sociedad, je sentais que j’avais besoin de partir. Pour l’instant, je n’ai pas ce besoin ou cette envie. On ne sait pas comment va finir la saison. Si elle termine mal, peut-être que je vais me poser la question. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité", a-t-il confié, sous-entendant clairement qu'une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait influencer sur son avenir.

" La Liga correspond plus à mon jeu "

S'il venait à quitter l'Atlético cet été, reste à savoir où pourrait bien rebondir le numéro 7 rojiblanco. Lui-même se pose des questions : "Après, je me demande où je peux partir. En Espagne, il y a le Barça et le Real Madrid. Le Barça a les trois devant (Messi, Neymar, Suarez ndlr). Madrid, c’est impossible par rapport à mon club. Je crois qu’entre eux, ils ont un pacte. L’Allemagne, ce n’est pas trop un championnat qui m’attire. La France, pas pour l’instant. Et l’Angleterre, il y a beaucoup de doutes par rapport à ma vie privée. Tout ce qui est pluie, mauvais temps… J’ai besoin d’être heureux en dehors." a-t-il glissé.

Si la grisaille anglaise semble refroidir le Madrilène, il reconnaît toutefois que le football anglais a d'autres arguments que sa météo : "J’aime les équipes qui mettent de l’intensité comme en Angleterre. Oui, je regarde le championnat anglais. Les arbitres laissent jouer, les stades sont toujours remplis. Mais si je dois en choisir un, c’est le championnat espagnol, parce qu’il correspond plus à mon jeu." Une bonne nouvelle pour l'Atlético ?