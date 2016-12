Mikel, Jesé, N'Zonzi : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Obi Mikel évoqué à Shanghai et à Al-Ain

D'après le Daily Star qui cite des sources au Nigeria, John Obi Mikel discuterait avec le club chinois de Shanghai SIPG et Al-Ain aux Émirats arabes unis. Le milieu de terrain, qui a la possibilité de quitter Chelsea où il ne joue plus, est évoqué depuis plusieurs semaines à Marseille.

Notre avis : Ce serait une bien mauvaise nouvelle pour l'OM, qui semble cependant avoir un temps d'avance.

PSG : Liverpool s'intéresse aussi à Jese

D'après le média espagnol Canarias7 qui suit avec attention la situation de Jese pour Las Palmas, l'attaquant du PSG intéresse aussi Liverpool. En quête de renfort pour poursuivre leur bon parcours en Premier League, les Reds voudraient l'ancien Madrilène, qui est dans l'impasse à Paris où il n'a pas convaincu depuis son arrivée cet été. L'absence de Mané pour la CAN justifierait d'autant plus un renfort offensif sur le côté gauche.

Notre avis : Jese va trouver un club cet hiver et ne va pas finir la saison au PSG.

Jesé Rodríguez, PSGAFP

Le Real prépare le départ de Pepe

Pepe est sur le point de quitter le Real Madrid. Selon As, le défenseur portugais a reçu de jolies offres venant de Chine pour la fin de la saison. Guangzhou Evergrande, où officie Luiz Felipe Scolari, et Shanghai SIP, le club d'Andre Villas-Boas, s'activent pour le recruter. Pepe toucherait plus de 10 millions d'euros nets la saison. Pour le remplacer, Zinedine Zidane tient déjà la solution. Il s'agit de Jesus Vallejo, qui appartient déjà au Real. Prêté cet été à l'Eintracht Francfort, le jeune défenseur séduit. Zizou compterait le faire revenir au Real et en faire le "successeur de Pepe" la saison prochaine, selon Marca.

Notre avis : Vallejo est un choix d'avenir mais il est assez logique.

Real : Chelsea voudrait mettre Courtois dans la balance pour James

A en croire le Daily Mail, Chelsea va tout tenter pour faire venir James Rodriguez cet hiver. Même si le Colombien a annoncé son intention de rester au Real, les Blues seraient prêts à proposer en échange Thibaut Courtois, le gardien belge qui est sur les tablettes des Merengue.

Notre avis : Pour cet hiver, on n'y croit pas.

N'Zonzi a tapé dans l'œil de City et de Chelsea

D'après le Manchester Evening News, Manchester City compte doubler la Juventus sur Steven N'Zonzi. Le milieu de terrain français du FC Séville, en vue cette saison en Liga, est aussi sur les tablettes de Chelsea. Il pourrait quitter Séville pour 30 millions d'euros.

Notre avis : N'Zonzi peut passer un nouveau cap dans sa carrière. Ce serait une bonne nouvelle pour lui.

Steven N'Zonzi.AFP

Jordan Ayew a des offres

Selon le Birmingham Mail, Jordan Ayew est dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League mais aussi de la Super League chinoise. L'ancien Marseillais n'a marqué que deux buts en 20 matches de Championship cette saison avec Aston Villa.

Notre avis : Il ne restera sûrement pas Aston Villa, où il ne fait pas l'unanimité.