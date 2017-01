Officiel : Gonçalo Guedes signe au PSG

Gonçalo Guedes au PSG, c'est acté. Le quadruple champion de France en titre a annoncé mercredi soir le transfert de l'attaquant international portugais (2 sélections). Agé de 20 ans, Guedes a signé un contrat qui le lie au club de la capitale jusqu'en juin 2021. Le Benfica, son club formateur, récupère une somme estimée à environ 30 millions d'euros par la presse portugaise pour cette transaction. Guedes portera le numéro 15 au PSG.

Attaquant polyvalent, Guedes n'a pas caché sa satisfaction d'avoir signé à Paris, où il espère franchir un cap. "Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club qu’est le Paris Saint-Germain, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Jouer ici avec des joueurs de très haut niveau va me permettre de progresser. Paris joue toujours pour gagner des titres, mon objectif est donc de gagner le plus de trophées possibles et que Paris triomphe encore. Je sais que mon compatriote Pauleta était un joueur très apprécié par les supporters parisiens. J'espère faire aussi bien et parvenir un jour à être autant apprécié que lui."

Le PSG s'est également réjoui d'avoir engagé un joueur à fort potentiel, d'autant plus qu'il le suivait depuis longtemps. Et qu'il devait faire face à une forte concurrence, notamment de Manchester United, sur ce dossier. "Gonçalo est un jeune talent européen qui s’inscrit parfaitement dans les ambitions de notre projet, affirme Nasser Al-Khelaifi. Il était suivi depuis plusieurs années par de nombreux clubs européens et a fait le choix fort de signer au Paris Saint-Germain. Gonçalo va prolonger le lien étroit qui nous unit depuis longtemps avec nos nombreux fans portugais de la région parisienne et je suis sûr que tous nos supporters apprécieront ses qualités techniques autant que son état d’esprit."