Payet, Aubameyang, Evra : les 13 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Aubameyang le promet, il n'ira jamais au Bayern !

Dans une interview accordée à Bild, Pierre-Emerick Aubameyang a fait une promesse aux supporters du Borussia Dortmund : "Jamais je n'irai au Bayern, c'est une certitude. Ça serait trop dur à encaisser pour les fans de Dortmund. Peu importe ce qu'ils me proposent, je dirai non." Sous contrat avec le BvB jusqu'en 2020, le Gabonais n'a par contre pas promis d'être là la saison prochaine : "Personne ne peut prédire l'avenir. Une chose est sûre : pour le moment, je suis à Dortmund et je m'éclate. Mais je ne peux pas garantir que je serai là dans deux, cinq ou dix ans. C'est possible qu'un club arrive en juin, trouve un accord avec Dortmund et que je m'en aille."

Notre avis : s'il y a bien une promesse qu'Aubameyang doit tenir, c'est bien celle là.



L'OM et West Ham en pleine partie de poker menteur pour Payet

Le feuilleton Payet bat son plein. Aujourd'hui, Sky Sports a avancé que l'OM avait abandonné la piste. Une version pas partagée par L'Equipe, qui a révélé quelques minutes plus tard que le club phocéen avait transmis une nouvelle offre à West Ham de 30 millions d'euros. Assez pour convaincre les Hammers, qui en réclameraient 35 ? Selon L'Equipe, le club marseillais aura du mal à proposer plus, mais n'a pas encore jeté l'éponge.

Notre avis : si Payet n'est vraiment qu'à 5 millions d'euros de l'OM, on peut raisonnablement penser que l'affaire se décantera d'ici le 31 janvier.

Evra a aussi une touche en Bundesliga

Un nouveau club serait sur le dossier Evra à en croire Sky Italia. Il s'agit de Schalke 04, qui a vu son latéral gauche ghanéen Baba se blesser au genou durant la CAN. Selon le média italien, Schalke 04 semble toutefois avoir un train de retard sur Crystal Palace, qui négocierait déjà avec le latéral gauche français de la Juventus.

Notre avis : on voit plus Evra rejoindre la Premier League en cas de départ de la Juventus.

Augustin ne veut pas quitter Paris

Annoncé proche du Stade Rennais la semaine passée, Jean-Kévin Augustin est toujours au PSG. Et le président de Nantes, qui courtise aussi le jeune attaquant parisien, croit savoir pourquoi : "Un prêt d’Augustin ? Il ne veut aller nulle part. Il veut rester à Paris. C’est ça le problème." a ainsi confié Waldemar Kita à Presse Océan.

Notre avis : dommage, car il aura du mal à progresser en cirant le banc du PSG.

Jean-Kévin Augustin (PSG) contre CaenAFP

Toulouse veut s'offrir Delort

Le TFC pense à acheter Andy Delort selon L'Equipe. L'ancien buteur de Caen, parti l'été dernier au Mexique pour évoluer avec les Tigres, est ciblé par plusieurs clubs de L1 durant ce mercato. Mais contrairement à Rennes par exemple, Toulouse serait prêt à envisager un transfert, plutôt qu'un prêt.

Notre avis : l'agent de Delort connaît bien Toulouse, mais le salaire du joueur ainsi que la volonté des Tigres de le conserver risquent de poser problème.

Guingamp n'est pas seul sur Bodmer

L'Equipe annonce que Guingamp a de la concurrence dans le dossier Mathieu Bodmer. Le Standard de Liège serait aussi sur les rangs et proposerait un contrat de 18 mois à l'ancien Niçois.

Notre avis : la présence de Kombouaré à Guingamp donne plus de crédit à la piste bretonne.

Gerrard de retour à Liverpool

Stevie G is back ! Retraité des terrains depuis quelques semaines, la légende des Reds est de retour à la maison. Gerrard ne va pas rechausser les crampons, mais démarrer sa carrière d'entraîneur à l'Académie de Liverpool, avec les jeunes.

Notre avis : il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui pour entamer sa reconversion.

Deulofeu prêté à l'AC Milan

Autorisé jeudi par Koeman à quitter Everton, Gerard Deulofeu est prêté jusqu'en fin de saison à l'AC Milan, sans option d'achat. Peu utilisé chez les Toffees, l'ailier espagnol retrouvera en Lombardie son compatriote Suso, qui brille chez les Rossoneri cette saison.

Notre avis : un joli coup réalisé par le club milanais, même si ce prometteur ailier peine à lancer sa carrière.

Kalinic a tranché, il reste à la Fiorentina !

Ardemment courtisé par le Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro, Nikola Kalinic a décidé de rester à la Fiorentina : "Je reste ! C'est ma décision, seulement la mienne. Je veux continuer à jouer en Italie dans un club où j'évolue depuis deux ans et qui a toujours été gentil avec moi." a assuré le buteur croate au média de son pays Sportske Novosti. Selon la presse italienne, le club chinois lui offrait 12 millions d'euros de salaire par an, sur quatre ans, et était disposé à débourser 40 millions d'euros pour l'arracher à la Viola.

Notre avis : les supporters de la Fio, qui ont longtemps cru qu'ils allaient perdre leur meilleur buteur, vont passer un bon week-end.

Nicola Kalinic (Fiorentina)Eurosport

Manchester City claque 200 000 euros sur un jeune de 13 ans

Il s'appelle Finley Burns et vous ne le connaissez pas. Normal, puisqu'il n'a que 13 ans. Défenseur, le jeune anglais a été acheté 200 000 € par Manchester City à son club de Southend United selon The Times. Un record pour un joueur de cet âge...

Notre avis : espérons pour le jeune homme que ces chiffres ne lui feront pas tourner la tête.

Leya Iseka pourrait rester en France

Pas dans les plans de Rudi Garcia à l'OM, Aaron Leya Iseka s'entraîne toujours avec Marseille en attendant de trouver un nouveau point de chute. Et selon Het Nieuwsblad, ses représentants aimeraient qu'il soit prêté dans un autre club français. Le petit frère de Michy Batshuayi est sous contrat jusqu'en 2020 à Anderlecht, qui ne compte pas non plus sur lui à court terme.

Notre avis : aucun nom de club français n'a filtré pour le moment, pas forcément bon signe pour lui.

Yattara se rapproche d'Auxerre

Transféré au Standard de Liège à l'été 2015, Mohamed Yattara ne s'est jamais imposé en Belgique. Prêté il y a un an à Angers pour six mois, l'attaquant guinéen de 23 ans va cette fois être prêté en Ligue 2 à Auxerre selon France Football.

Notre avis : un renfort bienvenu pour l'AJA, plus mauvaise attaque de Ligue 2 cette saison.

La saga Berahino touche à sa fin

En froid avec les dirigeants de West Bromwich Albion depuis des mois, l'attaquant anglais Saido Berahino (23 ans) va signer à Stoke City. Un accord a effet été trouvé entre les Potters et WBA pour un transfert estimé à 11,5 millions d'euros, plus 5,8 millions d'euros. Le joueur a lui aussi trouvé un terrain d'entente avec Stoke. En décembre dernier, son nom avait été cité à Nice.

Notre avis : WBA réalise une belle opération financière sachant que Berahino était en fin de contrat dans six mois.