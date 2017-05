Sanchez, Lemar, Iniesta : les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce mercredi

Le Bayern va se donner les moyens pour Sanchez

Selon le quotidien sud-américain El Mercurio – repris par le Daily Star -, le Bayern Munich serait prêt à payer 50 millions de livres, soit 58 millions d'euros pour Alexis Sanchez. Le club bavarois compterait offrir près de 12 millions d'euros par saison au Chilien.

Notre avis : Le PSG va devoir casser sa tirelire pour rester dans la course sur ce dossier.

Alexis Sanchez avec Arsenal Getty Images

Valdes et Middlesbrough, c’est fini

Victor Valdes va quitter Middlesbrough quand son contrat va prendre fin à l'issue du mois juin. A 35 ans, il a joué 28 matches après son arrivée au club l'été dernier. Middlesbrough, qui a annoncé que la décision avait été prise d'un commun accord, est relégué en Championship (D2 anglaise).

Notre avis : Son expérience devrait intéresser quelques clubs.

Zabaleta proche de West Ham

En fin de contrat avec Manchester City, Pablo Zabaleta devrait quand même rester en Premier League. L’international argentin est annoncé proche de West Ham, selon les informations de Sky Sports.

Notre avis : Une excellente pioche pour Slaven Bilic et les Hammers.

Et si l’AC Milan remportait la mise pour Morata ?

Annoncé dans le viseur de Chelsea ou Manchester United, Alvaro Morata, mécontent de son statut de remplaçant au Real, pourrait être transféré cet été. Et, selon Marca, l’AC Milan serait en pole position pour l’accueillir en faisant de lui la tête de gondole de son nouveau projet.

Notre avis : Surprenant. Pas sûr que l’AC Milan puisse assouvir les envies de titres de l’Espagnol, ex de la Juve.

Alvaro Morata Getty Images

Galatasaray se positionne pour Gomis

Bafétimbi Gomis n’est pas forcément certain de rester à l’OM la saison prochaine tant la quête d’un attaquant de haut vol semble dans les plans des dirigeants marseillais. Alors, plusieurs clubs se penchent sur le sort de celui qui est encore sous contrat avec Swansea. Selon L’Equipe, Galatasaray se serait positionné, en proposant "une belle offre".

Notre avis : Sportivement, la Turquie ressemble à une fausse bonne idée pour Gomis. Même si financièrement, le joueur pourrait s’y retrouver…

L'attaquant marseillais Bafétimbi Gomis (à gauche), buteur face à Saint-Etienne.Getty Images

Lemar dans le viseur de l’Inter

La saignée cet été du côté de Monaco risque d’être réelle. Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter s’est positionné en vue de faire signer Thomas Lemar, également ciblé par le Bayern Munich, l’Atlético Madrid ou la Juve. Et les Italiens seraient prêts à investir énormément pour refonder une équipe signe de ce nom.

Notre avis : Autant les autres pistes sont crédibles, autant imaginer Lemar aller à l’Inter relève de l’improbable.

Thomas Lemar (AS Monaco)Getty Images

La Juve veut tenter le coup pour… Iniesta

À Turin, on est toujours à l’affût d’éventuels gros coups, souvent à moindre prix, à l’image d’Andrea Pirlo ou Dani Alves qui avaient signé libre avec la Vieille Dame. Et, cette fois-ci, la Juve vise encore plus gros. Selon La Gazzetta dello Sport, le club turinois aimerait tenter d’attirer Andres Iniesta dans ses filets. Sous contrat jusqu’en 2018, le génie catalan tarde à prolonger, ce dont le club italien veut profiter, en faisant de Dani Alves l’un des élements facilitateurs.

Notre avis : La Juve peut bien essayer, Iniesta ne partira pas du Barça.