Schneiderlin, Januzaj, James Rodriguez : Les 13 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Everton va mettre fin au feuilleton Schneiderlin...

Ce n'est plus qu'une question d'heures. Sauf rebondissement de dernière minute, Morgan Schneiderlin va quitter Manchester United pour les Toffees. Peu utilisé par José Mourinho cette saison, l'international tricolore a passé sa visite médicale aujourd'hui avec Everton selon Sky Sports, qui parle d'un accord entre les deux clubs à hauteur de 25,3 millions d'euros (plus 2,3 millions d'euros de bonus).

Notre avis : le choix le plus cohérent pour l'international français qui va retrouver un entraîneur qu'il connaît bien (Ronald Koeman) et rester dans un championnat qu'il adore.

Vidéo - Schneiderlin est "presque" à Everton, et cela réjouit Mourinho 00:36

... et s'apprête à claquer 12 millions d'euros pour Belfodil

Arrivé gratuitement au Standard de Liège l'été dernier après une pige d'un an aux Emirats arabes unis, Ishak Belfodil est lui aussi sur le point de signer à Everton à en croire la Dernière Heure. Selon le média belge, le club anglais va dépenser 12 millions d'euros pour s'attacher les services du buteur algérien, auteur de 9 réalisations cette saison avec le Standard. A 24 ans, l'ancien Lyonnais touche du doigt son rêve de jouer en Premier League.

Notre avis : sacrée opération financière pour le Standard et superbe opportunité pour l'ancien Lyonnais.

Zidane n'est pas intéressé par le profil d'Aubameyang

Il l'a dit et répété, Pierre-Emerick Aubameyang rêve de jouer un jour au Real Madrid. Selon SportBild, ça ne sera pas pour la saison prochaine. Zinedine Zidane ne serait en effet pas intéressé par son profil en vue de l'exercice 2017-2018. Du coup, le PSG est présenté par le média allemand comme la future destination la plus probable pour le Gabonais, qui ne souhaite pas entendre parler de la Chine.

Notre avis : une nouvelle qui va faire plaisir aux dirigeants du Borussia Dortmund, qui n'ont aucune intention de lâcher leur attaquant vedette, sous contrat jusqu'en 2020.

Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund)Panoramic

James Rodriguez aurait refusé une offre énorme de Chine...

La nouvelle s'affichait en Une du quotidien madrilène AS ce matin. Le club chinois de Hebei Fortune, dirigé par Manuel Pellegrini, aurait proposé 110 millions d'euros au Real Madrid et 30 millions d'euros net par an à James Rodriguez. Mais le meneur de jeu colombien de 25 ans comme le club madrilène ont refusé. Le club chinois a ensuite démenti l'information sur Marca, quotidien concurrent de... AS.

Notre avis : que l'offre ait existé ou ait été inventée par AS, James Rodriguez n'a de toute façon pas le profil pour rejoindre la Chine.

... qui vise Jordan Ayew

Le Shanghai SIPG d'Oscar ainsi que plusieurs autres formations de Chinese Super League s'intéressent à Jordan Ayew selon le Birmingham Mail. Actuellement à la CAN avec le Ghana, l'ancien Marseillais se verrait offrir un énorme salaire en Chine. L'information précise qu'Aston Villa, dont le nouveau propriétaire est Chinois, réclame 11,5 millions d'euros pour son attaquant, auteur de 3 buts cette saison.

Notre avis : contrairement au Colombien, Jordan Ayew pourrait être tenté par cette opportunité, surtout que son salaire a été revu à la baisse depuis la relégation des Villans en Championship.

Jordan Ayew à Aston VillaAFP

Ce très courtisé Jean-Kévin Augustin

Invité à quitter le PSG par Unai Emery, Jean-Kévin Augustin ne manque pas de sollicitations. Selon Le Parisien, le Champion d'Europe U19 est pisté par des clubs italiens, allemands (Hertha Berlin), espagnols (Betis Séville) et portugais (Sporting Lisbonne). En France, Bastia et Lorient se sont manifestés selon Téléfoot. Selon nos informations, l'ASSE apprécie aussi le profil de "JK".

Notre avis : Augustin a l'embarras du choix. L'essentiel pour lui est de rejoindre un club où il aura l'assurance de jouer.

Jean-Kévin Augustin (PSG) face à Nantes en Ligue 1AFP

Krychowiak a la cote en Premier League, mais...

Pas spécialement réputé pour sa crédibilité, The Sun affirme que plusieurs clubs anglais s'intéressent aux ouvertures laissées par le PSG concernant Jesé Rodriguez et Grzegorz Krychowiak. Le cas du milieu de terrain parisien aurait ainsi alerté Arsenal, déjà intéressé par l'ancien Sévillan l'été dernier, et Manchester City. Sur FootMercato, le frère et agent du Polonais a confirmé des contacts (sans donner de noms) mais surtout donné rendez-vous aux dirigeants parisiens... en fin de saison.

Notre avis : le Polonais va rester au PSG cet hiver, mais ne repartira certainement pas pour une saison supplémentaire si son temps de jeu n'évolue pas.

L'OL tente le coup Januzaj

A la recherche d'un renfort offensif depuis plusieurs semaines, Lyon peine à trouver la perle rare. Après l'échec Iturbe et le dossier Pépé (Angers) qui traîne en longueur, l'OL a peut-être trouvé la solution en la personne d'Adnan Januzaj (21 ans). Si RMC a glissé hier le nom de Memphis Depay, L'Equipe annonce en effet que les Gones souhaitent accueillir le jeune Belge en prêt avec option d'achat, lui qui est actuellement déjà prêté à Sunderland par Manchester United.

Notre avis : un grand talent, qui peine à lancer sa carrière. Le niveau de la Ligue 1 lui permettra peut-être d'y arriver.

Nice met fin à la piste Sirigu

Annoncé dans le viseur de l'OGC Nice par la presse italienne, bien que son salaire parisien ait toujours été perçu comme un problème, Salvatore Sirigu ne devrait pas rejoindre les Aiglons. C'est en tout cas ce qu'a assuré le président niçois Jean-Pierre Rivère sur les ondes de RMC : "Si j’avais 10, 15, 20 millions à dépenser, je pense qu’on ferait un recrutement complémentaire au mercato d’hiver. Mais on n’a pas cet argent-là. J’entends des noms qui tombent de partout, mais l’OGC Nice n’est pas devenu riche ! J’entends parler de Sirigu… Mais on a quatre gardiens..."

Notre avis : une piste en moins pour Salvatore Sirigu, à moins que le président niçois soit en plein bluff.

Salvatore Sirigu et Victor Iborra (FC Séville)AFP

Avantage Southampton pour Sakho ?

Quoi de neuf dans le feuilleton Sakho ? Selon le Times, l'international français va prendre une décision dans les 48 heures et aurait une préférence pour le Southampton de Claude Puel à l'heure où Séville, Galatasaray ou encore Swansea s'intéressent aussi à lui. Hier, la BBC assurait que les Reds allaient réclamer 23 millions d'euros pour leur joueur. Aujourd'hui, le Times suggère qu'un prêt est possible...

Notre avis : quelle que soit la formule, la piste Southampton est crédible, de part la présence de Claude Puel et les capacités financières du club anglais.

Papin futur homme fort de l'AJ Auxerre

Pressenti pour rejoindre le centre de formation de l'OM, Jean-Pierre Papin va finalement devenir le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre selon l'Equipe. Le Ballon d'Or 1991 devrait même occuper la fonction de directeur sportif et d'ambassadeur du club icaunais, 19e de Ligue 2. Sacré programme !

Notre avis : il aurait pu se la couleur douce à Marseille, il opte pour un challenge difficile à Auxerre. Courageux.

Jean-Pierre Papin et Basile BoliAFP



L'Inter Milan enregistre son premier renfort de l'hiver

Roberto Gagliardini quitte l'Atalanta Bergame et rejoint l'Inter Milan. Le milieu de terrain italien de 22 ans est prêté jusqu'en juin 2018 à l'Inter Milan avec obligation d'achat (estimée à 20 millions d'euros). "Je suis très content, c'est un rêve qui se réalise" a confié le natif de Bergame.

Notre avis : un grand espoir du football italien au poste de milieu de terrain. Assurément une belle prise réalisée par les nouveaux propriétaires chinois de l'Inter.

Un international colombien débarque à Nantes

Fort d'une sélection avec les Cafeteros, en novembre 2015, Felipe Pardo vient renforcer l'attaque du FC Nantes. Auteur d'une belle première saison à l'Olympiakos avec Marco Silva, cet ailier capable de jouer des deux côtés a perdu de sa superbe depuis l'arrivée l'été dernier de Paulo Bento en Grèce. Il va tenter de se relancer chez le 17e de Ligue 1, où il est prêté six mois avec option d'achat.



Notre avis : un renfort intéressant pour Sergio Conceição, qui l'a déjà entraîné au Sporting Braga.