Transferts : Evra à l'OM, ce serait fait !

Sauf incroyable renversement de situation, Patrice Evra devrait rapidement signer à l'OM. Selon Sky Italia, RMC ou encore La Provence, un accord a été trouvé ce mercredi entre les agents du latéral gauche de la Juventus et les dirigeants marseillais. La Vieille Dame avait quant à elle déjà accepté de libérer gratuitement son joueur à six mois de la fin de son contrat. Encore à Turin ce matin, Patrice Evra est attendu ce soir à la Commanderie pour passer sa visite médicale. Il devrait signer dans la foulée un contrat de 18 mois avec l'OM et devenir ainsi, à 35 ans, la deuxième recrue de l'ère McCourt.

Garcia tient enfin son latéral gauche

En quête d'opportunité sur ce mercato d'hiver, Rudi Garcia répétait depuis début janvier son souhait d'enrôler un latéral gauche pour compenser l'absence d'Henri Bedimo, blessé, et mettre fin au "bricolage" peu convaincant de Karim Rekik et Doria à ce poste. "Ce qui serait bien, c'est que Bedimo soit à 100%, mais ce n'est pas le cas. Donc ça serait bien qu'on trouve un latéral gauche d'ici le 31 janvier." confiait-il encore il y a quelques heures. Il semble avoir été entendu par ses dirigeants, qui vont pouvoir désormais se concentrer sur l'autre dossier chaud du mercato olympien : celui de Dimitri Payet.