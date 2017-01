Une discussion "brève" et "polie" entre West Ham et l'OM, mais toujours pas d'accord sur Payet

Dix minutes chrono. La rencontre entre les dirigeants marseillais et ceux de West Ham aura été expéditive. Du moins, si l'on se fie aux informations relayées par The Telegraph. A croire le média anglais, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta étaient bien à Londres ce lundi. Dans la matinée, ils y ont bien discuté d'un transfert de Dimitri Payet. Une entrevue "polie" et "brève". Mais sans accord à l'arrivée.

Le joueur, précise la presse britannique, veut plus que jamais retourner à l'OM, où il a évolué de 2013 à 2015. Et les Hammers, selon L'Equipe, auraient assoupli leur position quant à la vente de l'ancien Marseillais. "Le club anglais s'est montré ouvert à une vente de Payet", écrit même le quotidien sur son site Internet.

Reste à trouver un terrain d'entente. La semaine dernière, l'OM avait formulée une première offre. Elle s'élevait à 22 millions d'euros, plus 3 de bonus. Refusée par West Ham. "Le club phocéen, poursuit L'Equipe, devrait formuler une nouvelle offre dans les prochains jours voire les prochaines heures". Il y a un an et demi, le club londonien avait payé 15 millions pour enrôler l'international français. Le meilleur passeur de Ligue 1 avait alors signé un contrat jusqu'en 2020. Séduit par la perspective de revenir à Marseille, Payet (29 ans) n'entend pas l'honorer jusqu'au bout.