Xavi : "Seri est fantastique, il a 'l'ADN Barça'"

Comment avez-vous vécu le départ de Neymar?

X.H. : Personne n'aurait pu imaginer qu'il allait quitter le Barça. Mais cela a été sa décision et il faut la respecter. Ça a été un choix personnel. Aujourd'hui, les joueurs évoluent où ils ont vraiment envie.



Vous avez été surpris?

X.H. : Enormément ! C'est bizarre qu'un joueur ne veuille pas rester au Barça. C'est même très rare. Cela faisait dix-sept ans que cela n'était pas arrivé, depuis le départ de Luis Figo au Real Madrid. Comme pour Ney, ça avait été son choix à l'époque.



Le départ de Neymar a été très mal vécu à Barcelone en tout cas...

X.H. : Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, s'il y a eu des réunions, des conversations... Ce transfert record est sujet à beaucoup d'interprétations. Je comprends que les supporters blaugrana soient énervés, car Ney n'a donné aucune explication, il est parti du Barça sans faire de conférence de presse, ni rien... Enfin, c'est comme ça. On verra bien ce qu'il donne au PSG. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est que le Barça ne s'attendait pas qu'un club puisse payer la clause de 222 millions d'euros. Maintenant, il va falloir bien gérer cet argent.

Le Brésilien Philippe Coutinho fait partie des priorités du Barça. Que pensez-vous de ce joueur, considéré comme l'un des meilleurs de la Premier League avec Liverpool?

X.H. : C'est bien simple, Coutinho a toutes les qualités pour s'imposer à Barcelone. Il est prêt. En plus, il peut jouer au milieu de terrain et au poste d'ailier.



Vous avez l'air convaincu...

X.H. : Oui, car il sait ce que c'est de jouer au très haut niveau, en club ou en sélection du Brésil. Et il a 25 ans, c'est à dire qu'il a déjà beaucoup de l'expérience.

Vidéo - Emery : "Neymar est prêt et peut jouer !" 00:54

Comment définiriez-vous son jeu?

X.H. : Il a beaucoup de qualités: la vitesse, Le dribble, l'explosivité. En plus, je le trouve efficace devant le but, il marque facilement. Et on parle du très haut niveau, où il est de plus en plus compliqué de trouver la faille. Pour moi, ce serait un excellent renfort pour le Barça.



Meilleur que Paulinho?

X.H. : Paulinho est un joueur très physique. J'ai joué contre lui et précisément, il s'était occupé de me marquer ce jour-là. Aujourd'hui, je ne sais pas où il en est. Il joue en Chine et on n'a plus beaucoup d'informations...



On parle aussi beaucoup du Français Ousmane Dembele...

X.H. : Oui, oui, je sais. Joueur polyvalent, avec beaucoup de qualités physiques et techniques, et très rapide en plus. Il est excellent dans la dernière passe. Maintenant, il a vingt ans... Cela veut dire deux choses : qu'il a tout le futur devant lui, mais qu'il devra démontrer qu'il a aussi la force mentale pour s'imposer dans un club aussi exigeant que le Barça. Son âge est sa force comme son handicap. Mais avec ses qualités, le club doit prendre un risque sur lui. Le prix ? Aujourd'hui, n'importe quel bon joueur vaut des millions...

Ousmane DembéléGetty Images





Le nom du joueur de Nice, Jean-Michaël Seri, revient parfois aussi pour renforcer l'entre jeu. Le connaissez-vous? On l'a même comparé avec... Xavi !

X.H. : Quand on m'a dit qu'un joueur de Nice était surnommé le "Xavi Africain", je l'ai suivi de très près. J'ai regardé des matches et une tonne de vidéos. Je ne le connaissais pas... et j'ai halluciné : je n'étais plus habitué à voir un tel talent au milieu de terrain. Jeu court, jeu long, intelligence tactique, tir de loin, personnalité, organisation du jeu, dernière passe magique... "madre mia"! il irait tellement bien au Barça ! Il peut jouer partout au milieu. Seri est fantastique. Il a ce que l'on appelle à Barcelone l'"ADN Barça". Sans aucune hésitation.



Vous savez qu'il regarde des vidéos de vous avant les matches?

X.H. : Sérieux (il rigole) ? C'est un honneur ! J'espère que le Barça va le signer, car sinon, il vaudra le double l'an prochain.



Vous êtes inquiet pour la saison qui s'annonce ?

X.H. : Non... le Barça sera toujours l'un des favoris pour gagner tous les titres possibles. Malgré le départ de Ney, l'effectif est splendide. Nous avons Messi, le meilleur joueur du monde. Suarez, le meilleur attaquant. Piqué, Iniesta, Busquets, les meilleurs à leurs postes. Ernesto Valverde (le nouveau coach, NDLR) est un bon choix aussi. Si le Barça dépense bien cet été, il pourra encore tout gagner.



Et vous, quel est votre futur?

X.H. : Je crois que c'est ma dernière saison en tant que joueur, ici au Qatar. Je joue sans pression, je m'amuse et je profite de ce beau sport qu'est le football. Alors oui, on s'entraîne sous 40 degrés! Le championnat débute en septembre. Mais j'ai 38 ans, et même si je me sens bien physiquement, il est temps de dire au revoir. Je vais devenir entraîneur, c'est ce qui m'attire le plus. Dans quelques temps, je vais passer les examens.



Pour un jour entraîner le Barça?

X.H. : (Rires) Ce n'est pas aussi simple hein ! On verra bien avec le temps...

Xavi Hernandez, une légende du FC BarceloneGetty Images

Par François David et Joan Valls