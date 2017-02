Visuel - Des Pays-Bas à l’Angleterre, Zlatan Ibrahimovic poursuit sa moisson

Non, Zlatan Ibrahimovic n’a encore jamais remporté la Ligue des champions. Ni l’Euro et encore moins la Coupe du monde. Voilà pour évacuer d’ores et déjà les critiques (logiques) concernant son palmarès. Il n’empêche, saison après saison, le Suédois prouve qu’il appartient à la trempe des champions. Comment ? En remportant des titres, tout simplement.

C’est bien simple, hormis à Malmö à ses débuts, Zlatan Ibrahimovic a été sacré partout où il est passé. La justice italienne a certes décidé de retirer ses trophées gagnés du côté de la Juventus. Il n’empêche, avec l’Ajax, l’Inter, le Barça, l’AC Milan, le PSG et Manchester, "Ibra" s’est offert 30 titres. Visuellement, c’est encore plus parlant : tel Napoléon, il a gagné (presque) partout où il est passé.

Cette saison, son impact à Manchester est indiscutable. Avec 26 buts depuis le début de saison, Zlatan porte l’attaque mancunienne sur ses épaules. Surtout, il semble intégré à la perfection dans le système de jeu de José Mourinho qui a longtemps tatonné avec toutes ses stars.

Alors, quelle sera la suite ? Car à 35 ans, il a encore l’embarras du choix tant ses jambes semblent encore pleine de gaz. En fin de contrat en juin prochain, il possède une option pour rempiler une saison. Et, quand on sait qu’Ibra n’aime rien d’autre que le titre de champion, difficile de ne pas penser qu’il tentera sa chance puisque les probabilités pour cette saison sont faibles. A moins que l’absence de Ligue des champions ne pèse trop lourd (M est à 2 points de la 4e place). Auquel cas, Zlatan partira. Avec son balluchon dans le dos. Et son armoire à trophées qui déborde.