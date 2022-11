Lorsqu'on tend un micro à Zlatan Ibrahimović, il faut s'attendre à tout. Ce mercredi, le Suédois a profité de celui tendu par Olivier Dacourt pour Canal+ afin d'exprimer toute son amertume au sujet de Kylian Mbappé. Resté au PSG au terme d'un invraisemblable feuilleton la saison passée, le Français n'a certainement pas fait le bon choix, si l'on se fie au commentaire de l'ancien Parisien.

"Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui", a-t-il expliqué. "Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club."

Ad

Ligue des champions Pourquoi le 4-3-1-2 permet à la MNM de se sublimer 25/10/2022 À 23:17

Les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars

Aujourd’hui avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline", a exposé l'imposant attaquant. Le Suédois n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, et s'en est donc pris dans la foulée à l'entourage du joueur, encore buteur face à la Juve ce mercredi . "", a exposé l'imposant attaquant.

"Mbappé veut imiter Zidane ? Qu'il commence à avoir envie de progresser. Pas d'être satisfait", a fini par conclure l'attaquant de l'AC Milan. Pas dit que les deux hommes passent les prochaines fêtes ensemble.

Federico Gatti tente de freiner Kylian Mbappé, Juventus-PSG, Getty Images Crédit: Getty Images

Ligue 1 Un contrat record à 630 millions pour Mbappé ? Le PSG dément 23/10/2022 À 20:41