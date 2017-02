Jost Capito quitte McLaren, faute d'avoir trouvé sa place chez Woking

Tout juste quatre mois après avoir pris ses fonctions de CEO de McLaren Racing, Jost Capito ne fait plus partie de l'entreprise. Le manager allemand, qui était à la tête de Volkswagen Motorsport ces dernières années, avait été recruté par Ron Dennis pour diriger la manœuvre en F1.



La mise à l'écart du patron emblématique de McLaren a cependant rebattu les cartes, et Capito n'a pas eu le temps d'imprimer sa marque dans la politique sportive de Woking. "Nous n'avons malheureusement pas été en mesure de trouver un terrain d'entente avec Jost à propos des besoins du team pour retrouver le succès,a indiqué un porte-parole de McLaren.Nous avons dès lors convenu qu'il quitterait la société pour considérer d'autres opportunités et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir."

La position de Capito, dans une sorte de triumvirat avec Jonathan Neale (COO) et Eric Boullier (directeur de la compétition), n'avait jamais paru bien définie. L'arrivée de Zak Brown, désigné par les actionnaires pour succéder à Ron Dennis, a mis fin aux espoirs du manager allemand de trouver sa place à Woking.



