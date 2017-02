"Alonso ressemble à Ronaldo, Hamilton à Messi"

L’ancien champion du monde des rallyes a en effet qualifié l’Espagnol de "Cristiano Ronaldo de la F1" tandis que le Britannique ressemblerait plutôt à Lionel Messi. Il estime qu’Alonso est toujours la référence du plateau grâce à son expérience mais que Hamilton n’en demeure pas moins aussi talentueux.



"Fernando est très combatif et a beaucoup d’expérience, admet Sainz.Il est toujours plus difficile à battre qu’un autre pilote. C’est un vieux briscard, qui connait toutes les ficelles du métier. C’est le Cristiano Ronaldo de la F1 ! Il demeure la référence pour tous les pilotes. Et je ne dis pas cela parce qu’il est Espagnol ou parce que c’est un ami. Posez la question à Hamilton, Rosberg ou Vettel, ils vous répondront la même chose."

"Lewis est également une sacrée référence pour le paddock, concède le Madrilène.Pour faire une autre comparaison avec l’univers du football, on peut reconnaitre que Hamilton est le Lionel Messi de la F1 si Alonso est le Ronaldo. Il est néanmoins connu que Cristiano veut toujours être imbattable et être le meilleur. Fernando est de la même trempe."





