Honda abandonne son concept de "taille zéro" pour faire... comme Mercedes

Selon plusieurs sources en provenance du Japon, Honda aurait décidé de modifier radicalement l’architecture de son groupe propulseur pour la saison de Formule 1 à venir en renonçant à son concept "taille zéro".

Le motoriste nippon aurait décidé de s’inspirer de Mercedes en décomposant également le turbo de son groupe propulseur. Sur le V6 allemand, la turbine a toujours été séparée du compresseur depuis l'introduction des V6 turbo hybrides en F1 il y a maintenant trois ans.



Comme nous vous l’expliquions déjà à l'époque dans cet article paru en avril 2014, sur le V6 Mercedes, la turbine est montée à l’arrière du bloc, mais le compresseur est quant à lui placé à l’avant.

Plus de jetons

"Honda a tiré les leçons des deux dernières saisons et a revu sa copie pour la saison à venir", confirmait le directeur technique de McLaren, Tim Goss, la semaine dernière.

Rappelons que le système de jetons mis en place depuis 2014 n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier de cette nouvelle année. Le développement des groupes propulseurs n'est par conséquent plus limité.



