Ricciardo : "Je battrais Hamilton si nous étions équipiers"

Daniel Ricciardo n’a "absolument" aucun doute quant au fait qu’il battrait Lewis Hamilton s’il pilotait la même monoplace que le triple championne du monde de Formule 1.



Depuis ses débuts en F1 en 2007, Hamilton n’a pourtant été battu par un équipier qu’à deux reprises seulement, lorsqu’il était associé à Jenson Button chez McLaren en 2012, et ensuite par Nico Rosberg dans la course au titre 2016.

Lewis Hamilton, Nico Rosberg (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Red Bull) au Grand Prix de Monaco 2016AFP

"Je suis absolument convaincu que je pourrais battre Lewis si nous pilotions tous les deux la même voiture", déclare Ricciardo au quotidien australien The Age. "Je me suis plusieurs fois posé cette question – qui j’adorerais avoir comme équipier et tout ça – et à chaque fois je pense à Lewis. C’est un pilote énormément talentueux pour lequel j’éprouve beaucoup de respect, mais, oui, je suis persuadé que je pourrais le battre."



Ricciardo est sous contrat avec Red Bull jusque fin 2018.

