Le titre tend les bras au PSG

Trois points séparent de nouveau le club de la capitale de son dauphin nantais, dont le succès samedi à Chambéry (34-32) aurait pu relancer le suspense à trois journées de la fin. Mais il aurait fallu pour cela que les Varois ne perdent pas dans leur salle. Deux victoires suffisent désormais à Nikola Karabatic et ses partenaires, contre Saran mercredi puis à Aix le 26 mai, pour conserver leur couronne, peut-être moins si Nantes, dont le programme s'annonce copieux, commet un faux-pas d'ici là.

Les deux prochains adversaires de Paris sont prenables, alors que le "H" a rendez-vous avec Montpellier (3e) jeudi, puis Saint-Raphaël (4e) la semaine suivante. Thierry Anti et ses hommes devront tout gagner et espérer au moins un nul du leader pour jouer une "finale" à Paris le 8 juin, lors de l'ultime journée. Un scénario improbable car le Paris SG a fait le plus dur dimanche.

Dipanda a tout essayé

Saint-Raphaël, porté par son champion du monde français Adrien Dipanda (8 buts), n'a pas ménagé ses efforts et a rivalisé en première période (15-15). Mais les Parisiens ont accéléré (19-16) sous l'impulsion de Karabatic, auteur de deux buts consécutifs (5 sur l'ensemble du match). A l'approche du dernier quart d'heure, Miroslav Jurka avait une balle d'égalisation (22-21) mais a échoué devant Gorazd Skof, impeccable suppléant de Thierry Omeyer.

Les Bleus et Rouges, qui jouaient en blanc, en ont profité pour prendre le large (29-24) grâce à un but du désormais ex-gardien de l'équipe de France. Le sursaut azuréen en fin de match n'a servi qu'à atténuer l'ampleur du score. Le club de Saint-Raphaël a en revanche perdu gros puisqu'il est désormais à deux points de la troisième place, détenue par Montpellier, qui a battu Aix samedi (36-32). Une place cruciale pour tenter de se qualifier pour la Ligue des champions.