La France en finale après sa victoire face à la Slovénie (31-25)

Fidèles au rendez-vous. Fidèles à leur légende. Les Experts seront bien en finale de "leur" Mondial, dimanche, à l'AccorHotels Arena de Bercy. Ils ont décroché leur billet jeudi soir en battant logiquement la Slovénie (31-25) au terme d'un match totalement maîtrisé. Pour la septième fois de son histoire, l'équipe de France va donc disputer la finale du Championnat du monde. Après son échec initial en 1993, elle a remporté les cinq suivantes. La dernière marche vers la sixième étoile, les Bleus devront la gravir contre la Norvège ou la Croatie, qui s'affrontent vendredi soir.

Le film du match

Cette fois, ils n'ont même pas tremblé. 48 heures après l'étouffant quart de finale face à la Suède, les tenants du titre ont joué en patrons devant le public parisien. Cette demi-finale, ils l'auront menée d'un bout à l'autre des 60 minutes. Les Slovènes, que les hommes de Dinart et Gille connaissaient parfaitement pour les avoir affrontés (et battus) à deux reprises en match de préparation, ont tenté de s'accrocher. Ils ont parfois recollé, mais sans jamais donner le sentiment de pouvoir renverser la table. Et s'ils ont cherché à imposer d'emblée un gros défi physique, ils ont trouvé du répondant. La richesse du banc tricolore a fait le reste.

Nikola Karabatic face à la Slovénie.AFP

Un véritable rouleau-compresseur

Avec Vincent Gérard dans le but, les Experts ont réussi rapidement un premier break (4-1 après 6 minutes), sous l'impulsion de Ludovic Fabregas. Même réduits à 4 contre 6 après les sorties quasi-simultanées de Fabregas et Dipanda, ils ont trouvé le moyen d'inscrire deux buts sans en rendre un seul, ce qui en disait long sur leur détermination (6-2, 10e). Dans le sillage de l'arrière-droit de Montpellier Jure Dolenec (5 buts en première mi-temps), les Slovènes ont fait l'élastique, oscillant entre un et quatre buts d'écart. A la pause, trois longueurs séparaient les deux équipes (15-12), mais si cette marge ne garantissait rien dans l'absolu, un sentiment de sérénité se dégageait de cette équipe de France.

De fait, au retour des vestiaires, la rouleau-compresseur bleu a produit ses effets au fil des minutes. Et inexorablement, la Slovénie a décroché. Vincent Gérard, toujours impérial dans son but (15 arrêts au total pour lui !), a tenu en respect l'attaque adverse. A l'autre extrémité du terrain, Nikola Karabatic et Daniel Narcisse, en retrait en première période, ont pris les choses en main. Nedim Remili s'y est mis lui aussi, et de quelle manière, inscrivant six buts lors de ce deuxième acte.

C'est d'ailleurs lui qui a porté pour la première fois l'avance des Bleus à six longueurs (25-19) à un quart d'heure de la fin du match. C'était trop pour les tombeurs du Qatar, emportés par ces vagues successives. Maîtres de leur sujet, les champions du monde en titre ont presque pu savourer leur fin de match, au rythme des "on est en finale" du public parisien. Les voilà aux portes d'un deuxième sacre à domicile, 16 ans après. Ce sera au même endroit, à Bercy. Et s'ils gardent ce cap, le dénouement pourrait bien être identique, lui aussi…