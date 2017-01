L’antisèche de Russie - France : Dinart brouille encore les pistes, et ça fonctionne à merveille

Le jeu : Des buts partout et en nombre

Ce mardi, c’était la soirée des gauchers. Sûre de ses forces, aussi bien en attaque qu’en défense, la France a poursuivi son petit bonhomme de chemin. Sans sourciller. Comme prévu. Face à une Russie qui n’a plus grand-chose à proposer aujourd’hui, les Bleus ont géré en bons pères de famille.

Sur les ailes (4 sur 5), de temps en temps, ou face au but (10 sur 11), souvent, les Français ont artillé. Et ont souvent trouvé la lucarne (8 sur 8 à droite et 5 sur 5 à gauche). Une prestation de haut vol parfaitement résumée par Claude Onesta : "Il n'y a pas grand-chose à régler dans cette équipe."

Nikola Karabatic (France) face à la RussieAFP

Les joueurs : Dipanda, Mahé et Rémili sur leur nuage

Cette équipe de France a de la réserve. La titularisation d’Adrien Dipanda au poste d’arrière droit a dû en surprendre quelques-uns au coup d’envoi. Nous les premiers. Mais, à l’image de Timothey N’Guessan, lancé d’entrée contre la Norvège, le joueur de St-Raphaël, qui n’avait pas quitté le banc dimanche, n’a pas déçu.

Auteur de 30 premières minutes de haute voltige (8 sur 10), Dipanda a été le meilleur Tricolore et aurait mérité de recevoir la montre récompensant le MVP du jour. Mais il n’est pas le seul à avoir bonifié le temps de jeu qu’on lui a accordé. Nedim Remili (5/5) et surtout Kentin Mahé (7/8 dont 2/2 aux jets de 7 mètres), qui ont débuté au retour des vestiaires, se sont régalés. Impeccable.

Le facteur X : Le public nantais casse la baraque

Si, dans le jeu, les Bleus semblent intouchables pour l’heure, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes. Mais à chaque passage en zone mixte, les Français ne cessent d’évoquer le bonheur qu’ils ont de jouer devant les spectateurs nantais. Encore ce mardi, le public du Hall XXL a parfaitement joué son rôle. Lille saura de qui s'inspirer samedi prochain pour les huitièmes.

La stat : 45

Comme le nombre de minutes passées sur le parquet ce mardi par Nikola Karabatic. C’est beaucoup. C’est d’ailleurs le Tricolore qui a le plus joué contre les Russes. Pas sûr qu’on le voie contre la Pologne jeudi.

Le tweet bon esprit

La décla : Adrien Dipanda

" A côté de moi, j’avais Daniel Narcisse et Nikola Karabatic. Ils ont aspiré les défenseurs et je n'avais plus qu’à mettre le ballon au fond." "

Adrien DipandaAFP

La question : Dinart va-t-il (encore) faire tourner dans un match sans enjeu ?

Qualifiée pour les huitièmes de finale depuis lundi soir, désormais assurée de terminer en tête de son groupe, l’équipe de France n’a plus grand chose, pour ne pas dire rien, à jouer contre la Pologne, lors de son 5e et dernier match de poule. Déjà éliminés et tout juste bons à battre les modestes Japonais d’un but (26-25), les Polonais ne devraient pas poser trop de problèmes aux quintuples champions du monde. Reste maintenant à savoir si les cadres seront dispensés d’efforts supplémentaires avant le huitième de finale, samedi (18h).

Si on devait miser sur un éventuel scénario, on verrait bien les deux coaches français débuter avec une équipe composée de joueurs majeurs. Puis, si le score évolue rapidement en faveur des Bleus, les rappeler sur le banc pour faire entrer en jeu des éléments plutôt frais et qui n’ont pas beaucoup joué à Nantes (Nyokas, N’Guessan, Mem, par la force des choses). Mais ce n’est que notre avis.