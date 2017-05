Anaheim contrarie Nashville

Les Predators pensaient pourtant avoir fait le plus difficile en arrachant la prolongation: menés 2 à 0 à sept minutes de la fin du temps réglementaire, ils ont d'abord réduit la marque par P.K. Subban, puis égalisé à 46 secondes de la sirène par Filip Forsberg avec son 7e but des playoffs. Mais Anaheim n'a pas accusé le coup en prolongation: les Ducks ont d'abord frappé le poteau, puis Nate Thompson, sur une passe de Corey Perry, a profité d'un relâchement de la défense de Nashville pour offrir une victoire capitale à son équipe.

"On a réussi à facilement digérer leurs deux buts en fin de match et on s'est dit que tout était encore possible. Si on joue comme en première période, en étant agressif d'entrée, on peut viser haut", a insisté Perry. Les Ducks, vainqueurs de la Coupe Stanley en 2007, peuvent reprendre l'ascendant lors du match N.5 qui aura lieu à domicile samedi. Le vainqueur de ce duel, qui se dispute au meilleur des sept matches, sera opposé pour la Coupe Stanley à Ottawa ou à Pittsburgh, le champion en titre. La franchise canadienne mène la série deux victoires à une après avoir humilié les Penguins (5-1) mercredi. Le match N.4 aura lieu vendredi à Ottawa.