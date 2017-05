Hockey/Mondial-2017 : Six nations pour un podium

Six nations pour trois places. Au Mondial de hockey sur glace qui commence vendredi à Cologne et à Paris, le Canada, la Russie, la Suède, la Finlande, les États-Unis et la République tchèque partent favoris au podium. Ce sextuor a remporté tous les titres depuis la création de l'épreuve en 1920 sauf deux exceptions: la Grande-Bretagne en 1936 et la Slovaquie en 2002. Cette dernière est celle qui s'est le plus souvent immiscée dans le haut du panier: quatre médailles sur les sept qui ont échappé aux six cadors (sur 201 possibles).

Le Canada, double tenant du titre, occupe naturellement le sommet de la hiérarchie de son sport national avec 26 médailles d'or, mais il est devancé d'une unité si l'on compte ensemble les 22 sacres de l'Union soviétique et les 5 de la Russie. Ces deux géants partent une nouvelle fois en pole position sur la grille de départ, la Suède et la Finlande composent la deuxième ligne, la République tchèque, un peu sur la pente descendante, et les États-Unis, souvent moins forts au Mondial qu'aux JO, la troisième.

Coupe du monde d'hockey 2016Getty Images

Car en hockey, un peu comme en basket, ce ne sont pas forcément tous les meilleurs du monde qui disputent le Mondial, même si les grands ont des réservoirs suffisants pour aligner toujours de très fortes équipes. Les joueurs dont les franchises sont encore en course dans les play-offs de la NHL (au niveau des quarts de finale actuellement) sont retenus en Amérique du Nord, où le Mondial est peu médiatisé.

Ainsi dans l'équipe du Canada, on trouve bien les stars Claude Giroux, Matt Duchêne et Jeff Skinner, mais pas Sydney Crosby ni le gardien Carey Price. Chez les Russes, Nikita Koucherov et Serguei Mozyakine sont là, mais ni Evgueni Malkine ni Alexandre Ovetchkine, du moins pour le moment.

Ce dernier débarquera peut-être lorsque son équipe, Washington, sera éliminée des play-offs de la NHL. Les sélectionneurs ne sont en effet tenus que de donner 17 noms à la veille du Mondial et peuvent garder huit cases vides pour laisser la place à des renforts de dernière minute.