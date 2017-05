500 Miles d'Indianapolis : Carpenter le plus rapide, Alonso encore dans le coup pour jouer la pole

L'Américain Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing) a signé samedi le meilleur temps de la première journée des qualifications pour les prestigieux 500 Miles d'Indianapolis qui auront lieu dimanhce prochain (28 mai).

Carpenter, auteur de la pole position en 2013 et 2014 sur le célèbre circuit ovale d'Indianapolis, a bouclé ses quatre tours de qualification à une vitesse moyenne de 370,902 km/h. Il a devancé le Japonais Takuma Sato (Andretti), 2e (370,763 km/h), et le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi), 3e (370,685 km/h).

L'attraction de la 101e édition des 500 miles d'Indianapolis, l'Espagnol Fernando Alonso (Andretti), s'est classé 7e (370,203 km/h). Le double champion du monde de Formule 1 qui découvre le championnat IndyCar et le célèbre circuit ovale d'Indianapolis, fait donc partie des neuf pilotes qui peuvent viser la pole position.

Pagenaud seulement 20e

Les qualifications se terminent dimanche et les compteurs sont remis à zéro pour définir la grille de départ : les neuf plus rapides de la première journée, ou Fast 9, ont un créneau réservé pour tenter de décrocher la pole position. Le Français Simon Pagenaud (Penske), sacré champion IndyCar en 2016 et leader du classement général, a terminé la première journée à une décevante 20e place (367,562 km/h). Il s'élancera au mieux en 10e position alors qu'il fait des 500 Miles d'Indianapolis l'un des objectifs de sa saison.

La journée a été marquée par le violent et spectaculaire accident du Français Sébastien Bourdais : le pilote de l'écurie Dale Coyne, auteur des deux tours les plus rapides de la journée, a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie du 2e virage et a percuté le muret de protection à pleine vitesse. Sa monoplace a pris feu et il a été évacué "conscient et alerte" vers l'hôpital universitaire d'Indianapolis: il souffre de multiples fractures du bassin et d'une fracture de la hanche et devait être opéré du bassin dans la soirée de samedi, ont annoncé les organisateurs.

(Avec AFP)