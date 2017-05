Jorge Lorenzo (Ducati Team) : "Cela me prendra du temps pour m'adapter"

Après trois Grands Prix, Jorge Lorenzo (Ducati Team) se sent bien loin des déclarations enthousiastes de ses premiers essais, lors desquels il estimait ne pas avoir à changer son style de pilotage. Il aime conserver de la vitesse en virage et c'est un problème car le freinage puissant de la Ducati ne l'y incite pas vraiment. Il aimait sentir le châssis doux de sa Yamaha et Borgo Panigale axe le développement de sa Desmosedici GP17 sur la puissance démoniaque du moteur.

Il a fêté ses 30 ans ce jeudi, ses 15 ans de carrière aussi et se réjouit du retour du Mondial à Jerez de la Frontera. Même si ce circuit ne lui offrira pas les opportunités qu'il avait avec une M1.

Vidéo - Tout le paddock (ou presque) fête les 30 ans de Lorenzo 04:05

"Cela me prendra du temps pour m'adapter à une moto aussi délicate et spéciale que la Ducati", a-t-il concédé en conférence de presse, à la veille des premiers essais du Grand Prix d'Espagne. "Néanmoins je progresse peu à peu. À Austin, je m'étais qualifié en sixième position, premier pilote Ducati. J'ai terminé la course à trois secondes d'Andrea [Dovizioso, son coéquipier], qui connaît davantage la moto. Même si la machine ne convient pas parfaitement à mon style, je m'en rapproche. Je travaille plus dur que jamais."

"Je ferai le maximum pour rendre la Ducati compétitive à l'avenir. L'équipe m'apporte tout son soutien. Jerez n'est pas le meilleur circuit pour Ducati, mais je pense être en mesure de compenser ce détail par mon désir de bien faire", a-t-il conclu.