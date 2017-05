On refait le Grand Prix : La maestria de Pedrosa, le show de Zarco, l'agonie de Rossi

La note : 3/5

A part le cavalier seul de Dani Pedrosa (Honda HRC), on a eu de la bagarre à tous les étages, quelques coups de semonce aussi qui ont bousculé les champions les plus établis comme Valentino Rossi (Yamaha Factory). Un sentiment que tout était possible.

Comment Dani Pedrosa (Honda HRC) a gagné

On le connait, il est un peu en mode on/off. Et quand il commence à planer, personne ne l'arrête. Même son coéquipier du HRC, Marc Marquez, l'a suivi samedi pour comprendre comment il pouvait être aussi rapide. Sans succès. "J'ai toujours du mal à Jerez, j'ai tout donné mais il faut reconnaitre que Dani était le plus fort aujourd'hui", a résumé #MM93.

Vidéo - Le cavalier seul de Pedrosa et les attaques de Zarco ont illuminé Jerez 03:14

Cette victoire tient sûrement une place à part dans le palmarès du n°26 du HRC qui en compte désormais 30. En effet, c'est la troisième fois seulement qu'il aligne pole position, victoire, meilleur temps en course et leadership total après le Mugello et Misano 2010.

De quoi se sentir pousser des ailes comme jamais. Le vice-champion du monde 2007, 2010 et 2012, n°4 mondial à 10 points du leader Valentino Rossi, se voit d'ailleurs jouer le titre et il aurait tort de se priver de ce frisson. Avec des solutions qui ne faisaient pas l'unanimité comme l'engagement de Sete Gibernau en tant que coach mental.

Le grand battu : Valentino Rossi (Yamaha Factory)

Un naufrage comme il n'en avait pas connu depuis un bon moment. Le septuple champion du monde de la catégorie était bien loin de sa forme de 2016 à Jerez. Il a maugréé tout le week-end sur les réglages, ses sensations, "pas à l'aise en entrées de virages"… Obligé de rendre les armes face à Johann Zarco (Yamaha Tech3), il a subi une lente descente aux enfers. Jusqu'à la 10e place, à 36"8 de Dani Pedrosa. Incapable de lutter contre le privé Danilo Petrucci (Ducati Pramac), le débutant Jonas Folger (Yamaha Tech3) et Aleix Espargaro (Aprilia Racing), même si la RS-GP s'en est toujours plutôt bien sortie dans les méandres andalous.

Seul point positif, VR46 garde la place de n°1 mondial, pour deux points. Un sursis dû uniquement au fait qu'il est le seul pilote du Top 7 à n'avoir jamais chuté cette saison. Pour le reste, rien n'est résolu. Et Le Mans, qui arrive, n'est pas vraiment sa tasse de thé…

Vidéo - A l'agonie, Rossi s'est bagarré (et a perdu) contre Petrucci 00:51

Le performer : Jorge Lorenzo (Ducati Team)

Voir l'espagnol sur le podium était inimaginable il y a encore quelques jours. Sur un circuit peu favorable aux caractéristiques de sa GP17, le Majorquin est véritablement sorti du néant. Une superbe récompense qui le remet dans le coup. Et un énorme bonus pour le championnat.

Jorge Lorenzo (Ducati Team) et Johann Zarco (Yamaha Tech3) au Grand Prix d'Espagne 2017Getty Images

L'attaquant : Johann Zarco (Yamaha Tech3)

L'usine Yamaha est guérie pour un moment des petites manœuvres en coulisses l'exhortant à lisser ses trajectoires et ses propos. Le génial débutant n'avait pas plus envie de respecter Dieu qu'au Austin. Il l'a de suite senti vulnérable et a classé le dossier sans piété. Il s'est attaqué crânement à l'autre M1, à Cal Crutchlow (Honda LCR), Andrea Iannone (Team Suzuki) puis à Marc Marquez (Honda HRC). Rien que ça !

Quand il a compris que le vent pouvait être plus fort que lui, il a lâché prise dans les roues de Marquez et n'a pas contrarié le retour de Jorge Lorenzo (Ducati Team). Meilleur pilote Yamaha, il a fait preuve d'un discernement incroyable pour aller chercher un Top 4.

Vidéo - Zarco : "J'étais bien, j'ai passé Rossi puis Marquez" 02:57

La (grosse) colère de Jack Miller (Honda MVDS)

L'Australien n'a pas apprécié l'attaque manquée d'Alvaro Baustita (Ducati Aspar). L'explication a été chaude.

Vidéo - Miller flanqué dans le sable par Bautista et franchement énervé 00:22

Le Top 5 de la course

1-Dani Pedrosa (Honda HRC), 2-Marc Marquez (Honda HRC), 3-Jorge Lorenzo (Ducati Team), 4-Johann Zarco (Yamaha Tech3), 5-Andrea Dovizioso (Ducati Team)

Le mot du vainqueur : Dani Pedrosa (Honda HRC)

Vidéo - Pedrosa : "C'est magnifique de gagner une course comme ça" 02:56

On aurait aimé : Voir Johann Zarco aller chercher Dani Pedrosa

On l'avoue, on s'est pris à rêver d'une revue d'effectif totale en tête de la part du Français pour retrouver cette sensation "no limit" du Grand Prix du Qatar.

La déclaration : Hervé Poncharal

" Je ne vous cache pas que j'étais un peu tendu. Il y avait eu un peu des tensions après le Texas, Valentino Rossi en avait parlé en conférence de presse, dit que Zarco était un peu chaud, qu'on n'était pas en Moto2... Là, il n'y a rien à dire. Ç'a été propre, chirurgical. Quand il est passé, il est parti. Il n'y a pas eu d'embrouille. "

Vidéo - Poncharal : "Zarco a été propre et chirurgical" 04:17

Le tweet : Pedrosa passe la 3000e

Dani Pedrosa avec les légendes : après la 1000e à Angel Nieto et la 2000e à Mick Doohan, le pilote de Sabadell a gagné la 3000e course de l'Histoire du championnat du monde de vitesse.

Les stat : 15e et 28

Pedrosa, Marquez et Lorenzo ont offert à l'Espagne son 15e triplé en catégorie reine. Ça fait aussi 28 courses (depuis Misano 2015) que l'Espagne place au moins un pilote sur le podium de MotoGP.

Le point au Mondial Pilotes

1-Rossi (62 points), 2-Viñales (60 pts), 3-Marquez (58 pts), 4-Pedrosa (52 pts), 5-Dovizioso (41 pts)

Prochaine manche : Grand Prix de France

Il aura lieu les 19, 20 et 21 mai au Mans.