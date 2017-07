1-1, Neymar, Metella, PSG, fleuret : L'actu sur un plateau du 27 juillet

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Transfert : Et maintenant, Paris négocie pour baisser le prix de Neymar

Et si Neymar ne coûtait pas 222 millions d'euros comme prévu. C'est en tout cas ce qu'avance L'Equipe dans son édition du jour. A sa une, le quotidien sportif assure que le PSG "négocie avec Barcelone" pour le montant du transfert de l'attaquant brésilien. Alors que l'accord entre le joueur et Paris est complètement bouclé selon L'Equipe et que Neymar a fait son choix de rejoindre la France, les deux clubs discutent d'un transfert plutôt que du règlement de la clause de sortie de l'Auriverde. En cause, les charges qui pèseraient sur le PSG, à hauteur de 50%, en cas de règlement de cette clause de 222 millions. La solution pourrait donc être de s'arranger sur un montant moindre mais posant moins de soucis.

2. Football – Matches amicaux : La défense du PSG a encore sombré, Neymar a encore flambé

La tournée américaine du PSG continue d'être compliquée. Après le 4-2 reçu par Tottenham, les Parisiens ont tendu l'autre joue, en encaissant trois buts par la Juventus. Un nouveau revers (2-3), malgré des buts de Guedes et Pastore, dû en grande partie à une défense encore moyenne et au festival de Claudio Marchisio et de Moise Kean en deuxième mi-temps. Guère rassurant à deux jours du Trophée des champions contre Monaco. Plus tôt, le Barça avait dominé Manchester United grâce à un but de l'inévitable Neymar. Enfin, Manchester City a collé une fessée inattendue au Real Madrid (4-1), un match spectaculaire avec cinq buts inscrits en deuxième mi-temps.

3. Football – Euro 2017 : Les Bleues se sont fait très peur

L'équipe de France n'a toujours pas convaincu dans cet Euro, mais au moins, les joueuses d'Olivier Echouafni continuent l'aventure. Et elles ont montré du cœur en revenant au score en fin de match contre la Suisse, alors qu'elles étaient à 10 contre 11. Un match nul (1-1) qui fait leur bonheur, avec leur qualification pour les quarts de finale en terminant 2e du Groupe C.

4. Football – Ligue des champions : Nice ne s'est pas simplifié la tâche

Mario Balotelli a frappé mais Nice peut être frustré. Pour son retour en Ligue des champions, l'OGC a dû se contenter d'un match nul (1-1) contre l'Ajax Amsterdam lors du 3e tour préliminaire aller de la C1. Balotelli avait ouvert le score en première mi-temps mais les Aiglons ont eu plus de difficultés en deuxième mi-temps, concédant l'égalisation en début de seconde mi-temps. Nice aura fort à faire au Pays-Bas mercredi prochain pour voir les barrages.

Natation – Mondiaux : Grâce à un dernier 50m de folie, Federica Pellegrini a privé Katie Ledecky du titre mondial sur 200m nage libre, mercredi. L'Italienne décroche l'or mondial pour la troisième fois de sa carrière. Elle a devancé Ledecky et Emma McKeon, deuxièmes ex aequo, de près d'une demi-seconde. Charlotte Bonnet a terminé 8e et dernière de cette finale haut de gamme.

Tennis : Maria Sharapova a décidé de sortir de sa bulle pour mettre des mots sur ses maux dans un article sur le site internet The Players' Tribune. La Russe a expliqué que sa passion pour le tennis était plus forte que jamais.

Basketball – NBA : Les dirigeants de Cleveland ont assuré mercredi que les rumeurs sur les envies de départ de Kyrie Irving, qui serait en froid avec LeBron James, étaient exagérées et que leur meneur-vedette serait bien présent pour la reprise de l'entraînement en septembre.

Football : La justice brésilienne a décidé de classer sans suite l'enquête ouverte contre Neymar, son père et agent ainsi que contre les dirigeants du FC Barcelone, soupçonnés d'évasion fiscale lors du transfert de l'attaquant brésilien au club catalan, une affaire qui lui a déjà valu d'être renvoyé devant un tribunal en Espagne. Le juge a rejeté, pour la deuxième fois, l'accusation des autorités douanières en estimant que le Trésor brésilien devait d'abord terminer sa propre enquête avant de lancer une procédure contre le clan Neymar.

Football : Rudi Garcia a tranché, c'est Dimitri Payet qui a été nommé capitaine de l'OM pour la saison à venir. Le club olympien l'a présenté ainsi ce mercredi lors de la conférence de presse précédant le match face à Ostende jeudi. Steve Mandanda, malgré son retour à l'OM, n'a pas été choisi en raison de son poste de gardien de but.

Football – Gold Cup : Les Etats-Unis ont remporté pour la sixième fois de leur histoire la compétition en battant la Jamaïque 2 à 1 en finale, mercredi à Santa Clara (Californie). Ils succèdent au Mexique.

1. Natation – Mondiaux : Le grand moment de Metella (17h50)

On ne l'attendait pas à pareille fête mais Mehdy Metella est bien le favori du 100 mètres des Mondiaux de Budapest, la course reine de la natation. Le Français a réalisé le meilleur temps des demi-finales mercredi en 47"65 (nouveau record personnel à la clé), après avoir fait le deuxième chrono des séries un peu plus tôt. La finale offre un plateau de choix avec cinq nageurs sous les 48" en demi-finales.

Mehdy Metella au départ du 100m lors des demies des Mondiaux de BudapestGetty Images

2. Football – Ligue Europa : Marseille et Bordeaux entrent en lice (à partir de 20h30)

Après Nice en C1, c'est au tour de Marseille et Bordeaux de faire leur rentrée européenne avec le début du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Les deux clubs français partent largement favoris sur le papier. L'OM reçoit Ostende à partir de 20h45, tandis que Bordeaux affronte à domicile les Hongrois du Videoton FC.

3. Football – Euro 2017 : Qui pour affronter les Bleues ? (20h45)

Les Tricolores vont connaître leurs adversaires avec la dernière journée des phases de poule du groupe D ce jeudi. L'Angleterre est en position de force avec deux victoires en deux matches, mais l'Espagne et le Portugal sont à l'affut. Les Lusitaniennes pourraient même éjecter les Anglaises de la phase finale en cas de large victoire dans leur confrontation ce jeudi.

