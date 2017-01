Open d'Australie, Cavani, Experts, ASM, OL-OM : l'actu sur un plateau du 22 janvier 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Murray out, Venus toujours là

La surprise du chef s'appelle Mischa Zverev ! L'Allemand, 50e mondial et qu'il ne faut pas confondre avec son compatriote Alexander, s'est payé Andy Murray sur la Rod Laver Arena. Une entrée dans l'histoire soldée 7-5, 5-7, 6-2, 6-4.

De la jeunesse à l'expérience, il n'y a qu'un pas et une telle longévité tient certainement d'une passion intacte pour son sport : à 36 ans, Venus Williams a balayé l'Allemande Mona Barthel, 6-3, 7-5 pour filer en quart de finale. Côté double, la paire Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert s'est aussi glissée dans le Top 8, après avoir sauvé pas moins de trois balles de match face à Dominic Inglot et Florin Mergea (2-6, 7-5, 6-2).

Vidéo - Mahut et Herbert sauvent 3 balles de match avant de filer en quart : leur qualif en vidéo 02:35

2. Football - Ligue 1 : Cavani calme Nantes

Nantes restait sur quatre victoires en championnat mais Edinson Cavani a été le plus fort : il n'a jamais été muet deux matchs de suite en championnat cette saison et après son zéro contre Rennes, il n'a pas manqué de frapper contre Nantes, deux fois, pour offrir le succès au PSG (0-2). Lui et la Beaujoire, c'est une histoire d'amour : en quatre déplacements, il a toujours sévi. Et avec 20 buts, il a déjà battu son record perso sur un exercice.

3. Handball - Mondial : Les Bleus en quarts

Les Experts ont mis 20 minutes à faire sauter le verrou tactique islandais avant de dérouler (31-25) en 8e de finale à Lille, dans une belle ambiance assurée 28 010 spectateurs. Cédric Sorhaindo et Ludovic Fabregas étaient à la conclusion et sont les grosses satisfactions de la partie, tout comme Nedim Remili qui a vite remplacé Adrien Dipanda, dont la titularisation au poste d'arrière droit n'a pas été une réussite. Ce dimanche, la bande à Nikola Karabatic va décortiquer Suède - Biélorussie (16h00), duquel émergera son prochain adversaire.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Victime d'un trou d'air en ce moment, le champion en titre Cleveland a perdu pour la seconde fois en cinq jours. En prolongation contre San Antonio (118-115) à domicile, ça n'a rien d'infamant mais ça pose des questions. En revanche, Rudy Gobert (19 points, 11 rebonds) a continué de flamber avec le Jazz, vainqueur d'Indiana (109-100) et Nicolas Batum (Charlotte) s'est fendu d'une belle ligne de stats.

Rugby - Champions Cup - Battu sur la pelouse des Saracens (10-3), le RCT a ramené le point de bonus défensif qui change tout puisqu'il suffit à l'envoyer en quart de finale. On aura donc un Clermont - Toulon en quart de finale.

Tournoi des 6 Nations : Wesley Fofana a été victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche contre Exeter en Champions Cup. Son indisponibilité est encore indéterminée mais il va manquer un bon bout de temps à Clermont et au XV de France.

Football - Premier League : Avec un 250e but inscrit sur coup franc contre Stoke City (1-1), Wayne Rooney a effacé des tablettes Bobby Charlton comme meilleur buteur de l'histoire de Manchester United.

La vidéo de rattrapage

Melbourne, place des artistes avec un Gaël Monfils aérien...

Vidéo - Vous connaissez le "passing kangourou" ? Gaël Monfils vous le présente 00:33

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Federer encore au révélateur

Roger Federer est en forme, mais Kei Nishikori aussi et il a même aménagé son programme cette année (il fait l'impasse sur la Coupe Davis) pour tenter de remporter son premier grand titre. Bref, il n'est pas là pour rigoler et le Suisse va sûrement devoir répliquer le show donné contre Tomas Berdych pour passer en quart.

2. Ski alpin - Kitzbühel : Place aux slalomeurs

La descente a fait la réputation de la Streif mais gagner un slalom à kitzbühel, ça reste seyant. Rendez-vous donc pour ces messieurs à 10h30, pour la 1re manche. Pour les dames, ce sera Garmisch-Partenkirchen à 12h00.

3. Football - Ligue 1 : Monaco de retour en tête

L'AS Monaco reçoit Lorient à 15h00 avec la première place en tête. Seul peut-être, après le nul de Nice. L'OL et l'OM refermera la 21e journée à 21h00.