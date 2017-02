Combiné : Brignone réussit une première en Coupe du monde sur fond de boycott

Du grand art. Federica Brignone a dominé vendredi le combiné de Crans-Montana, marqué par le forfait des Américaines en Super-G, sa 4e victoire à 26 ans en Coupe du monde et la première dans la discipline. Jugeant l'épreuve de vitesse trop dangereuse, l'équipe US, la reine de la vitesse Lindsey Vonn en tête, avait déclaré forfait le matin.

Vidéo - Brignone est allée chercher son quatrième succès : son slalom en vidéo 00:59

Sur une neige humide, salée pour retarder le ramollissement, l'hécatombe initiale avait fourni le prétexte aux "Girls". La Slovène Ilka Stuhec (dossard 1) et la Française Tessa Worley (dossard 2), respectivement championnes du monde de descente et de slalom géant, chutaient à la quatrième porte, piégées par une bosse. Puis, la Suissesse Denise Feierabend se blessait à une jambe. Le jury décidait alors d'un second départ, abaissé.

Boycott US

Les trois Américaines boycottaient la répétition. "Assez. Je ne cours pas aujourd'hui. La sécurité n'est pas assurée. Arrêtez la course", tweetait alors Vonn, la skieuse ayant gagné le plus de courses de Coupe du monde (77). Sa compatriote Mikaela Shiffrin, sans courir, conserve largement la tête du classement général, 338 points devant Stuhec. La Suissesse Lara Gut est bien à 180 points, mais s'étant blessée aux Mondiaux la Tessinoise n'est plus un danger pour la triple championne du monde de slalom.

Une des meilleures géantistes du circuit majeur, Brignone, a étoffé son répertoire depuis ces dernières saisons, au point de s'imposer en Super-G la saison dernière à Soldeu. Deuxième à l'issue du Super-G, à 52 centièmes de Stuhec, l'Italienne a lâché les chevaux en slalom. Elle a finalement devancé Stuhec, déjà vainqueur cette saison de cinq épreuves de Coupe du monde, dont le combiné à Val d'Isère en décembre, de 1 sec 01/100. L'Autrichienne Michaela Kirchgasser, médaillée de bronze aux récents Mondiaux, a complété le podium, à 1"16. Championne du monde de combiné, la Suissesse Wendy Holdener a terminé quatrième (+1"48).

Deuxième Italienne à s'imposer dans trois disciplines différentes

Bon sang ne saurait mentir. La Lombarde Maria Rosa Quario, mère de Federica, a été une des meilleures slalomeuses du circuit dans les années 70-80, avec quatre victoires en Coupe du monde. Si elle s'exprime mieux sur la glace et dans la pente sévère, comme l'atteste son succès en géant à Kronplatz en Italie le 24 janvier, Brignone a su s'adapter à la neige spéciale de Crans-Montana. "La compétition était dure. Une longue journée. Je suis restée concentrée. En slalom, la piste était endommagée. Mais j'ai tenu la ligne en attaquant le tracé", a souligné la lauréate.

Brignone devient aussi la deuxième Italienne à s'imposer dans trois disciplines différentes sur le circuit majeur. Elle rejoint Deborah Compagnoni, la référence (six médailles d'or entre Mondiaux et JO). Sa référence en slalom, Brignone la tenait déjà dans la station du Valais, 16e le 15 février 2016 d'une épreuve remportée par Shiffrin, qui retrouvait alors la compétition après une blessure. Le combiné de vendredi remplaçait celui d'Altenmarkt (Autriche), annulé mi-janvier. Crans-Montana organise aussi un super-G samedi et un combiné dimanche, à l'issue duquel sera décerné le petit globe de la spécialité.