Super-G de Crans-Montana : Une farandole de chutes et un nouveau triomphe pour Ilka Stuhec

Des chutes à foison. Et une championne qui ne cesse d'embellir la saison de son avènement. À Crans-Montana, au lendemain d'un combiné boycotté par Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin, la neige gorgée de soleil a de nouveau piégé son lot de skieuses, dont Vonn, et a vu la 6e victoire de la saison d'Ilka Stuhec, qui n'avait jamais signé de podiums avant cet hiver. La Slovène, qui effectue une excellente opération dans la course au globe de la spécialité, a été intouchable sur ce super-G. Seule Elena Curtoni est venu se glisser sous la seconde (+0''50), l'Autrichienne Stephanie Venier complétant le podium à 1''09.

Déjà lancée vers le globe de la descente, Stuhec a fait une sacrée opération au classement du super-G, discipline où elle a signé un deuxième succès après celui de Cortina d'Ampezzo en décembre. La voilà revenue à six petits points de Tina Weirather (4e à 1''26 ce samedi), alors qu'il reste encore deux courses à disputer.

Huit abandons sur les 22 premiers dossards

Des points, Lindsey Vonn n'en aura pas. Après avoir renoncé à prendre le départ du super-G du combiné vendredi, arguant du fait que les conditions de sécurité n'étaient pas assurées, la reine de la vitesse a été victime d'une chute assez lourde sur le haut du tracé. Elle n'a pas été la seule à se faire avoir par le tracé tortueux et la neige gorgée d'eau. Loin de là. Sur les 22 premiers dossards, huit skieuses ont abandonné. Avec des chutes marquantes, comme celles de Tamara Tippler, Sofia Goggia, Fabienne Suter et Jasmine Flury. De quoi alimenter un peu plus la controverse à la veille de la dernière épreuve dans la station suisse, un nouveau combiné.

Tombée la veille, Tessa Worley, huitième des derniers Mondiaux dans la discipline, a signé un nouveau top 10 en super-G (10e à 2''01). Elle est la meilleure Française. Une nouvelle fois.