Slalom Flachau - Shiffrin distancée par Hansdotter, Noens et les Françaises sont passées à côté

Mikaela Shiffrin s'est manquée. Sortie à Zagreb lors de la première manche, puis vainqueur dans des conditions rocambolesques à Maribor le week-end dernier, l'Américaine est complètement passée à côté de sa première manche, mardi, lors du slalom nocturne de Flachau.

Vidéo - Timorée, Shiffrin est complètement passée à côté 01:43

Noens, seule survivante chez les Bleues

Auteur du 5e temps, la skieuse de Vail a surtout concédé un gros écart, +1"38, à sa rivale Frida Hansdotter, auteur du meilleur temps de la manche. La Suédoise a devancé Wendy Holdener (+0"95) et Nina Loeseth (+1"08). La seconde manche débutera à 20h45.

Chez les Françaises, rien n'a fonctionné. Sur les trois Tricolores engagées dans les 30, seule Nastasia Noens a terminé son run. Auteur du 19e temps à +2"76 d'Hansdotter, la Niçoise, qui ne disputait que sa troisième course de la saison, après sa longue absence consécutive à une grave blessure au genou, a assuré le coup avec les moyens du moment après sa sortie à Semmering et une non-qualification en Slovénie. Également engagées, Anne-Sophie Barthet et Adeline Baud Mugnier sont sorties du tracé.