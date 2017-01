La descente messieurs de Wengen annulée en raison du vent et des chutes de neige

La mythique descente de Wengen (Suisse), comptant pour la Coupe du monde de ski alpin messieurs et programmée à 12h30, a été annulée en raison des fortes chutes de neige, ont annoncé samedi les organisateurs.

De 40 à 50 cm de neige fraîche sont tombés depuis vendredi sur la station de l'Oberland bernois où le vent souffle, rendant la préparation de la piste impossible et contraignant donc les organisateurs à annuler la descente alors qu'un slalom est programmé dimanche. "En raison de la situation météorologique actuelle et en tenant compte des prévisions, le jury et le comité d'organisation ont décidé d'annuler la descente prévue ce jour", ont indiqué peu après 11h les organisateurs.

La veille, les importantes chutes de neige avaient déjà contraint la Fédération internationale de ski (FIS) à inverser l'ordre du combiné, pour débuter par le slalom, suivi de la descente. Les fortes chutes de neige ont du reste sensiblement perturbé les conditions de la descente du combiné, favorisant les premiers à s'élancer, dont le jeune Suisse Niels Hintermann, 21 ans, qui a ainsi remporté sa première victoire en Coupe du monde, devant le Français Maxence Muzaton.