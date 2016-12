Quel cadeau offrir pour Noël ? Nos conseils de livres Formule 1, auto, moto

24 Heures du Mans 2016, le livre officiel

L'incroyable dénouement de l'avant dernier tour, où Toyota a tout perdu au profit de Porsche, est à revivre dans ce livre qui années après années fait référence par ses détails et ses illustrations.

Notre conseil : Pour un fan d'Endurance, de Porsche ou des deux !

Le livre d'or de la moto 2016

L'incontournable de la saison, version deux roues. Marc Marquez (Honda) a retrouvé le sceptre de champion du monde et Valentino Rossi (Yamaha) a encore fait le show. Mais pour son second titre en Moto2, le prometteur français Johann Zarco méritait bien l'honneur de la Une. Parmi les bonus, les épopées de l'immense Barry Sheene et Nick Hayden, dernier Américain sacré, en 2006.

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre conseil : Il sera en bonne place dans la bibliothèque du fan de moto. Impossible de se tromper.

Rossi, la légende

Quand le triple champion du monde Wayne Rayney signe la préface et sa majesté Valentino Rossi la postface, c'est qu'on a ses entrées dans le paddock. Journaliste permanent en Mondial de vitesse depuis plus de 25 ans, Michel Turco a recueilli les témoignages de tous ceux qui ont compté et comptent encore dans la carrière du "Doctor" pour signer un portrait enthousiaste et lucide aussi. Des anecdotes sur ses inénarrables célébrations victorieuses au raison de son divorce avec Honda pour faire renaître la légende Yamaha.

Edition : Solar - Prix : 16,90 euros

Notre conseil : Un best-seller indispensable pour les fans du phénomène italien et tous les autres !











Kenny, Freddie et les autres

De 1977 à 1983, les Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson et autres Wayne Rainey ont écrit la légende américaine des Grand Prix 500cc. Une époque dorée à revivre avec la plume de Jean-Louis Basset, qui a puisé dans les archives de Moto Journal, 350 photos et un CD sur la carrière de ce pionnier qu'a été Kenny Roberts.

Edition : FNAC - Prix : 39,90 euros

Notre conseil : Pour connaisseur confirmé.

Raconte-moi ton casque

Un pilote ne choisit jamais le design de son casque au hasard, et celui-ci en dit parfois long…

Edition : ETAI - Prix : 39,00 euros

Notre conseil : Pour surprendre du débutant au fan confirmé en étant sûr de son effet.

Porsche : Histoire et modèles mythiques

Porsche ne cesse de réécrire son histoire et quoi de mieux que s'y plonger à travers la création de 30 de ses modèles les plus emblématiques à travers une foule de détails et d'anecdotes ? Au plus proche du génie de la maison de Stuttgart.

Edition : Solar - Prix : 49,00 euros

Notre conseil : Un cadeau idéal pour les fans de Porsche mais pas seulement. Avec un bonus bien trouvé : un CD des sons des moteurs des 30 modèles.









L'épopée Ligier en Formule 1

Ce livre est un magnifique hommage à Guy Ligier, fondateur de la marque disparu en 2016, qui défia les plus grandes écuries (Ferrari, Lotus, Williams…) avec des pilotes français emblématiques comme Jacques Laffite.

Edition : ETAI - Prix : 46,00 euros

Notre conseil : Pour revivre 21 ans qui ont marqué la F1. La belle époque. A fond la nostalgie !











Enzo Ferrari, une vie pour la course

Edition : ETAI - Prix : 129,00 euros

Notre conseil : Les splendides photos de Bernard et Paul-Henri Cahier magnifient ce coffret de prestige que les amoureux de Ferrari apprécieront particulièrement.

Supercars Evo

Le concept de supercar est né avec la Lamborghini Miura en 1966 et la Ferrari La Ferrari de 2014 est considérée comme le dernier monstre de cette caste incroyable. Ce livre à la maquette soignée et aux infos détaillées réunit les 100 voitures (Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Ferrari, McLaren…) les plus puissantes et les plus mythiques de cette période.

Edition : Solar - Prix : 29,90 euros

Notre conseil : Une superbe anthologie pour tout amateur de bolides d'exception.

Renaissance Alpine

Alpine, c'était un voyage dans le temps, dans cette passion française pour l'automobile… Heureusement retrouvée grâce à Renault qui l'a remis au cœur de la modernité et de l'émotion d'un public admiratif. Une épopée à revisiter de la naissance de la marque en 1954 jusqu'au nouvel élan donné par le Losange, et le titre mondial sur les pistes d'Endurance en 2016.

Edition : ETAI - Prix : 89,00 euros

Notre conseil : Pour le plaisir de la nostalgie et de ces lendemains qui chantent.

Les vrais champions de la Formule 1, 1950-1960

Quand les pilotes bravaient le danger dans leurs machines infernales aux protections rudimentaires. Une époque redoutable mais si authentique...

Notre conseil : une narration originale et les photos de Klemantaski, maître incontesté de l'époque. Le plus classieux.