Universiade 2017 : Taipei roi du 100 m et du roller à la maison

À domicile, le sprinter taïwanais a créé la sensation en remportant le titre tant convoité du 100 mètres devant les grands favoris de l’épreuve. Le chrono ne restera pas dans annales, mais seule la victoire est belle.

Le jeune homme de 20 ans a parcouru la distance reine en 10″22, égalant son record personnel malgré un vent défavorable (-0,9 m/s). Il devance le Sud-Africain Thando Roto (10″24) et l’Américain Cameron Burrell (10″27) qui avaient pourtant porté cette saison leur record sous les 10 secondes ! Pour la petite histoire, ce dernier n’est autre que le fils de Leroy Burrel, ex-recordman du monde du 100 m.

La Jamaïque renoue avec la gloire

Si les championnats du monde d’athlétisme ont eu des allures de désillusions pour la Jamaïque avec les douloureux adieux de Bolt à la compétition et l’échec d’Elaine Thompson chez les femmes, le pays reste bel et bien une référence du sprint. Pour preuve, Shashalee Forbes a porté haut les couleurs du pays caribéen en dominant la finale du 100 mètres des Universiades en 11″18, loin devant l’Italienne Irene Siragusa (11″31) et la Suissesse Salomé Kora (11″33).

Ça roule pour Taipei !

Outre le titre de Chun-Han sur 100 mètres, Taïwan, qui concourt sous drapeau neutre et le nom de « Taipei chinois » en raison de relations diplomatiques particulière avec la Chine, s’illustre également en roller. Si le sport ne figure pas encore aux Jeux Olympiques, on comprend mieux pourquoi le petit état insulaire l’a mis au menu de son Universiade d’été.

En effet, « Taipei chinois » fait un véritable carnage sur la piste du Yingfeng Riverside Park. Après trois jours de compétition dans la discipline, le contingent taïwanais compte déjà la bagatelle de 17 médailles, dont 5 pour la seule Ho-Chen Yang ! Cette dernière a remporté 4 médailles d’or (1 000 m, 10 000 et 15 000 m à points et éliminations, relais femmes 3000 m) et une de bronze sur 500 m pour une véritable razzia. Suite et fin des épreuves de roller les 25 et 26 août.