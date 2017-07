2017, année zéro pour Novak Djokovic

Pas de dernier carré en Majeur, une première depuis onze ans

C'est désormais une certitude : Novak Djokovic n'aura fréquenté aucun dernier carré en Grand Chelem cette année. Stoppé au 2e tour en Australie, quart de finaliste à Roland-Garros et à Wimbledon, le Serbe ne pourra pas compter sur l'US Open pour retrouver les sommets. Lui qui avait remporté au moins un titre du Grand Chelem chaque saison depuis une formidable année 2011 doit se contenter de… rien en 2017. Aucune demi-finale de Majeur, cela ne lui était plus arrivé depuis… 2006. Soit onze ans. Depuis, il avait toujours joué les premiers rôles à un moment où un autre de la saison. Voire toute la saison.

Terminus 51

Novak Djokovic fut longtemps un métronome à l'accent stakhanoviste. C'est peut-être ce qu'il paie aujourd'hui. L'immense passion et le travail du Serbe l'ont servi durant des années, jusqu'à son Graal décroché à Roland-Garros en 2016. Depuis, il n'a fait que décliner. Jusqu'à dégringoler en 2017. Djokovic avait enchaîné 51 tournois du Grand Chelem depuis le début de sa carrière. A New York, l'ancien numéro 1 mondial va rater son premier Majeur. 51 Grands Chelems de suite, c'est aussi la 7e plus longue série de l'histoire. Roger Federer détient le record avec 65 apparitions d’affilée sur la grande scène.

Masters 1000 = 0

S'il n'a pas brillé en Grand Chelem, on ne peut pas non plus dire qu'il ait fait des étincelles en Masters 1000. Une finale à Rome et puis c'est tout. Ça aussi, c'est historique puisque le Serbe se partageait globalement les titres avec ses compères Federer, Nadal et Murray depuis belle lurette. C'est simple : Novak Djokovic avait remporté au moins 3 titres en Masters 1000 par saison depuis 2010. Il passe de 3 à 0.

Un plus bas historique en termes de titres

C'est la conséquence assez logique de ce qui a été écrit précédemment. Aucun Grand Chelem ni Masters 1000 au compteur : du coup, Novak Djokovic n'a pas ajouté beaucoup d'argenterie à sa collection : Eastbourne et Doha. Soit deux titres. Gagner aussi peu, ça lui est arrivé deux fois dans sa carrière. En 2006, à ses débuts. Il avait gagné à Metz et Amersfoort. Et en 2010, à Dubaï et Pékin.

2585 points et hors du Top 10 ?

En arrêtant les frais ce 26 juillet, Novak Djokovic, 4e mondial et 6325 points à l'ATP, est assuré de terminer l'année avec un capital de… 2585 points puisqu'il avait 3740 unités à défendre d'ici le baisser de rideau de 2017. Une misère pour lui, qui n'était jamais descendu sous les 11 000 points ATP en fin de saison depuis 2010. Avec ce pécule, le Serbe risque plus que sérieusement de quitter le Top 10 d'ici le 31 décembre. C'est même quasiment assuré. Depuis 2012, cela n'a jamais suffi pour entrer dans les dix. Voir le Serbe hors du Top 10, ce n'est plus arrivé depuis mars 2007. Soit une décennie. Rien que ça.