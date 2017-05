Rafael Nadal décroche son 10e titre à Barcelone en battant Dominic Thiem

Une nouvelle Decima pour Rafa ! Après Monte-Carlo la semaine dernière, Rafael Nadal s’est adjugé un 10e titre à Barcelone en battant Dominic Thiem en deux sets (6-4, 6-1) et 1h29 de jeu. L’Espagnol a bien maitrisé la finale en résistant aux assauts de l’Autrichien dans la première manche, avant de dérouler dans la deuxième. Un très bon niveau de jeu pour le Majorquin, qui n’a pas perdu un set de la semaine en Catalogne. Il se place plus que jamais comme le grand favori de Roland-Garros.

Rafael Nadal est une nouvelle fois entré dans l’histoire du tennis avec ce 10e titre à Barcelone, en devenant le premier joueur à détenir un palmarès à deux chiffres dans deux tournois ATP. Sur "son" court, rebaptisé Pista Rafa Nadal en début de tournoi, l’Espagnol n’a pas fait de cadeau à son adversaire du jour, Dominic Thiem. Dans le premier set, les deux hommes se sont rendus coup pour coup dans un vrai match de terriens.

Rafael NadalGetty Images

L’Autrichien s’est procuré la première balle de break, qu’il a manquée, avant de souffrir sur presque toutes ses mises en jeu. C’est finalement au moment de servir pour rester dans le set à 5-4 que Thiem a craqué, avec en face un Rafael Nadal qui a fait la différence avec sa gifle de coup droit, et un lift ravageur sur le revers de son adversaire.

Une double Decima avant une 3e ?

La tête sous l’eau après la perte du premier set et 50 minutes de combat, Dominic Thiem a commencé à dévisser de nombreux coups droits pour permettre à Nadal de rapidement se détacher au score avec un break (3-1). 36 fautes directes au total dont 22 en coup droit pur l’Autrichien, c’était de trop pour espérer bousculer un Rafael Nadal en pleine confiance sur sa terre battue. Avec un 2e break en poche, le Majorquin a pu conclure sur son service et s’offrir ce 10e titre en terre catalane.

C’est le 51e titre sur l’ocre pour Nadal, le 71e de sa carrière et son deuxième en deux tournois après Monte-Carlo. Il se rapproche de plus en plus de Roger Federer à la Race, avec seulement 310 points de retard sur le Suisse. Un début de la saison sur terre idyllique pour le Majorquin qui fait de nouveau peur à ses adversaires avec son coup droit, Roland-Garros l’attend pour une 3e Decima historique.