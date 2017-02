Del Potro gagne son premier match de l'année face à Anderson

Pas de souci pour Juan Martin Del Potro pour son tout premier match de l'année 2017. L'Argentin, qui avait fait l'impasse sur le début de saison et notamment l'Open d'Australie, joue cette semaine à Delray Beach, en Floride. Mardi soir, il s'est imposé au premier tour face au Sud-Africain Kevin Anderson. Une victoire en deux sets (6-4, 6-4) dans ce duel entre deux anciens vainqueurs du tournoi.

Parfois un peu emprunté du fond de court, notamment côté revers, Del Potro, clairement en phase de rodage, a en revanche plutôt très bien servi et quelques fulgurances dont il a le secret en coup droit lui ont permis d'imprimer le rythme du match. Suffisant en tout cas pour signer sa sixième victoire en autant de rencontres contre Kevin Anderson, qui cherche à revenir au plus haut niveau après une année 2016 gâchée par les blessures.

Raonic facile, Karlovic out

"Ce n'était pas un premier match facile mais je pense que je m'en suis bien sorti, a estimé le colosse argentin. J'ai survécu sur mon premier jeu de service du match et après ça, j'ai beaucoup mieux servi. J'ai commencé à sentir la balle de mieux en mieux. Quand on ne se sent pas encore à 100% comme c'est mon cas, l'important, c'est de trouver un moyen de gagner."

Milos Raonic, tête de série numéro un, s'est également qualifié mardi, en dominant facilement l'Américain Tim Smyczek en deux manches (6-1, 6-4). En revanche, c'est déjà terminé à l'autre bout du tableau pour la tête de série numéro 2, Ivo Karlovic. Le géant croate a trébuché dès le premier tour face à un autre Américain, Donald Young, en deux tie-breaks, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3). Autre tête de série au tapis, Bernard Tomic, sorti par un Steve Darcis décidément en grande forme en ce début d'année (3-6, 6-1, 6-4).

Les résultats du 1er tour

Milos Raonic (CAN/N.1) bat Tim Smyczek (EU) 6-1, 6-4

Borna Coric (CRO) bat Santiago Giraldo (COL) 6-2, 6-3

Jared Donaldson (EU) bat Mikhail Kukushkin (KAZ) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3

Damir Dzumhur (BIH) bat Konstantin Kravchuk (RUS) 6-3, 6-4

Juan Martín Del Potro (ARG/N.7) bat Kevin Anderson (AFS) 6-4, 6-4

Steve Johnson (EU/N.5) bat Stefan Kozlov (USA) 6-1, 6-4

Guillermo García-López (ESP) bat Dustin Brown (ALL) 6-3, 6-3

Jack Sock (EU/N.3) bat Radu Albot (MDA) 6-4, 7-6 (7/2)

Steve Darcis (BEL) bat Bernard Tomic (AUS/N.6) 3-6, 6-1, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO) bat Tommy Haas (ALL) 6-7 (4/7), 7-6 (10/8), 6-2

Donald Young (EU) bat Ivo Karlovic (CRO/N.2) 7-6 (7/5), 7-6 (7/3)